    國際

    滿血復活？首創「基改嬰兒」賀建奎：中國基因編輯技術將席捲全球

    2026/01/15 12:08 即時新聞／綜合報導
    中國科學家賀建奎曾因創造世上首例基因編輯嬰兒，引發倫理爭議。（美聯社資料照）

    中國科學家賀建奎曾因創造世上首例基因編輯嬰兒，引發倫理爭議。（美聯社資料照）

    因創造出全球首例基因編輯嬰兒引爆爭議、在中國被判刑3年的科學家賀建奎，並未銷聲匿跡，反而接受美媒採訪，透露近期收到深圳某政府資助醫學研究院的工作邀約，並大肆自誇研究成果，稱祖國已準備好接納他，中國生物技術將超越美國，「中國的基因編輯技術將像中國電動汽車一樣在全球佔據主導地位。」

    《紐約時報》14日報導，今年41歲的賀建奎，現居於北京一個政府支持的科學研究中心，因其護照遭沒收，他無法出國。他透露，已在北京的一間實驗室重啟基因編輯研究，研究方向聚焦於消除阿茲海默症等，但目前實驗僅在小鼠身上進行，未涉及人類，甚至近期收到深圳某政府資助醫學研究院的工作邀約。

    他對自己目前的任職單位守口如瓶，卻滔滔不絕地談論中國生物技術如何超越美國研究。他預言：「中國的基因編輯技術將像中國電動汽車一樣在全球佔據主導地位。」

    對於已經聲名狼藉的賀建奎卻未被官方噤聲或被迫隱遁，分析認為，「背後原因耐人尋味」。亞利桑那大學生命科學系副教授班傑明（Benjamin Hurlbut ）說，他與賀建奎相識多年，「對於一個擅長審查與管控的國家而言，他們竟奇怪地放任他自由活動」，中國的科研雄心或許能解釋為何賀建奎「沒有被當作前罪犯對待」，還能自由發表那些鼓吹言論。

