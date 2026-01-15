為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    奠定太空霸權！NASA聯手能源部 2030年前在月球建造核反應爐

    2026/01/15 00:15 即時新聞／綜合報導
    美國能源部長克里斯·賴特（左）和美國國家航空暨太空總署署長賈里德·艾薩克曼（右）在華盛頓能源部總部會面。（擷自NASA官網）

    美國能源部長克里斯·賴特（左）和美國國家航空暨太空總署署長賈里德·艾薩克曼（右）在華盛頓能源部總部會面。（擷自NASA官網）

    美國太空總署（NASA）與美國能源部（DOE）於週二宣布，雙方已正式簽署合作備忘錄，將共同致力於「裂變表面電力系統」（fission surface power system）的研究與開發。這項雄心勃勃的計畫目標是在2030年以前，於月球表面部署核反應爐，為「阿提米絲」（Artemis）登月計畫及未來的火星任務提供穩定且長期的電力支撐。

    這份協議鞏固了兩大機構的長期合作關係，旨在實踐美國引領太空探索與商業開發的願景。透過在月球及軌道部署核反應爐，美國計畫建立足以支撐長期駐紮的基礎設施，確保在太空競賽中維持領先地位。

    NASA署長賈里德·艾薩克曼（Jared Isaacman）表示：「在國家太空政策的指導下，美國致力於重返月球並建立可持續發展的基礎設施，為未來前往火星的巨大跨越做準備。要實現這一目標，必須掌握核能發電。這項協議讓NASA與能源部能更緊密協作，開啟太空探索與發現的黃金時代。」

    根據計畫，NASA與能源部預期部署的核電力系統，具備安全、高效且電力充足的特性，能夠在無需補充燃料的情況下持續運作多年。由於月球環境嚴苛，核反應爐的部署將能提供不受陽光或氣溫影響的連續電力，是支撐人類在月球表面長期生存與運作的關鍵。

    美國能源部長克里斯·萊特（Chris Wright）對此表示，從曼哈頓計畫到阿波羅任務，美國在創新與科學的結合下屢次突破極限。他也感謝「在領導層的帶領下，能源部很榮幸能與NASA及商業太空產業合作。」

    此項聯合計畫涵蓋了月球反應爐的開發、燃料供應、授權及發射準備，立基於雙方在太空探索、技術開發及維護國家安全方面超過50年的成功合作經驗。未來，這項月球電力技術也將成為人類登陸火星的重要技術基石。

    美國太空總署裂變表面發電計畫概念圖。（擷自NASA官網）

    美國太空總署裂變表面發電計畫概念圖。（擷自NASA官網）

