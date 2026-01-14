為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    最激進打擊移民 美1/21起無限期凍結75國家簽證

    2026/01/14 23:56 國際新聞中心／綜合報導
    美國移民暨海關執法局（ICE）幹員在明尼蘇達州明尼阿波利斯執行掃蕩非法移民行動，與當地居民爆發衝突。（法新社）

    美國移民暨海關執法局（ICE）幹員在明尼蘇達州明尼阿波利斯執行掃蕩非法移民行動，與當地居民爆發衝突。（法新社）

    熟悉內情的消息人士透露，美國國務院將暫停為來自75個國家的民眾辦理入境簽證，預定1月21日生效。這是川普政府打擊移民行動中，迄今最激進的措施之一。

    彭博報導，該名消息人士表示，一份國務院內部備忘錄顯示，美國將無限期凍結對75個國家的簽證審理，包括俄羅斯、伊朗、阿富汗與索馬利亞等，儘管這些國家的公民原本就幾乎不可能取得美國簽證。不過，對巴西和泰國等被列入黑名單的其他國家而言，這項措施將帶來重大衝擊。

    福斯新聞數位頻道（Fox News Digital）14日稍早率先報導這項消息。此舉等於關上通往美國的大門，影響範圍超過全球近200個國家中的3分之1。

    報導指出，在去年底一名阿富汗籍人士於華盛頓槍擊兩名國民兵士兵後，美國總統川普已揚言將進一步限縮簽證。川普政府同時也在明尼蘇達州推動更廣泛的遣返行動，並著手終止對索馬利亞人的遣返保護。

    國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）14日發表聲明指出，國務院將運用其長期以來所擁有的權限，取消那些可能成為美國公共負擔、並利用美國人民慷慨的潛在移民入境資格。

    據福斯新聞報導，領事官員已被指示，在重新檢討篩檢與審查程序之前，一律拒絕簽證申請。

    事實上，川普政府此前已在全球最嚴格的簽證審查制度基礎上，進一步加碼限制。去年，政府下令要求簽證審查官員檢視申請人的社群媒體帳號，以尋找是否存在反美立場的跡象。

