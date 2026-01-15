武裝維安據傳有譜 梅根可望今夏隨夫哈利王子赴英

2022年9月19日，已移居美國的英國哈利王子與妻子梅根，出席在倫敦舉行的已故英女王伊莉莎白二世的國葬，據信此為梅根最後一次訪英。前為哈利父親英王查爾斯三世與繼母卡蜜拉。（路透）

英美媒體披露，由於英國政府看似鬆口願意提供哈利王子要求的武裝維安，哈利之妻、薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根．馬克爾（Meghan Markle），今夏可望前往英國，出席由哈利創辦的1場運動會的賽前1年的暖身活動。

倘若屬實，這將是梅根自2022年9月出席哈利的祖母、已故英女王伊莉莎白二世的葬禮以來，睽違近4年再次踏上英國土地。哈梅夫婦在2020年宣布退出王室公職並移居美國加州，後來還爆料王室秘辛，導致雙方關係緊張。

根據美國《人物》雜誌（People），梅根今夏若隨夫訪英，應該是參加下一屆「永不屈服運動會」（Invictus Games）倒數1年的暖身活動。「不可征服運動會」是哈利為傷殘軍人創辦的多國運動賽事，每2年舉行1次，下一屆賽事預定2027年7月在英國伯明罕舉行。

據信哈利應該會參加在伯明罕舉行的賽前倒數1年慶祝活動；至於梅根是否隨行，要看英國官方是否批准哈利要求的武裝維安。

日前有報導指出，英國政府可能會改變其原本的哈利訪英時不提供維安的立場，如今改稱哈利符合使用由納稅人支付的武裝維安的標準；此舉將讓哈利能帶著一雙兒女－－亞契王子（Prince Archie）與莉莉貝公主（Princess Lilibet），前往英國。

哈利一直堅持若無適當的政府維安，他基於安全無法帶妻兒回到英國。英國每日郵報（Daily Mail）日前引述知情人士的話報導說，現在只是在走形式，英國內政部的消息人士透露，哈利的維安已經穩了。

梅根此前曾數度隨夫出席「永不屈服運動會」的賽前倒數1年暖場活動，包括2024年2月在加拿大溫哥華（正式比賽為2025年2月）以及2022年9月在德國杜塞道夫（正式比賽為2023年9月）。

2023年9月15日，英國哈利王子與妻子梅根在德國杜塞道夫舉行的「不可征服運動會」的排球決賽後，與得獎選手合影。（路透檔案照）

