金與正一罵就縮？李在明急令徹查無人機案 揚言「嚴懲」自家國民

北韓領導人金正恩胞妹金與正（圖）痛斥南韓無人機入侵，譏諷改善關係是「痴心妄想」。面對她的震怒，南韓政府隨即下令徹查自家公民以給予交代。（法新社資料照）

面對北韓領導人金正恩胞妹金與正的震怒與辱罵，南韓總統李在明政府迅速做出回應。就在金與正痛斥南韓是「敵國流氓」、並嘲諷改善關係是「痴心妄想」後，南韓總統府（青瓦台）週三（14日）隨即宣布，將對無人機入侵北韓一事展開軍警聯合調查，並誓言「嚴懲」肇事者。

金與正毒舌嘲諷：改善關係是痴心妄想

據北韓官媒週一報導，金與正發表談話痛斥南韓無人機侵犯主權，並嘲諷李在明政府想改善兩韓關係簡直是「痴心妄想」，更批統一部想對話的念頭「可悲至極」。她發出最後通牒，警告若類似挑釁再犯，南韓將付出「無法承受的代價」。

請繼續往下閱讀...

《法新社》報導，面對北韓的施壓，正在日本奈良陪同李在明訪日的南韓國家安保室長魏聖洛向記者證實：「目前的理解是，軍方或政府並未執行此類行動。」但他隨即將矛頭轉向民間，表示：「這留給我們一項任務，即調查是否有民間人士所為。如果有任何值得懲罰的行為，那就應該受到懲罰。」

承認北韓也曾入侵 李在明仍定調「嚴重犯罪」

魏聖洛在受訪時也指出，儘管平壤提出嚴厲批評並要求道歉，但北韓過去也曾多次派遣無人機入侵南韓，甚至墜落在青瓦台附近及龍山總統府周邊。他強調：「這些也都是違反停戰協定的行為。」

儘管如此，李在明仍下令對此次無人機事件進行軍警聯合調查，並對國內發出嚴厲警告。他表示，若查證屬實為民間所為，將被視為「威脅朝鮮半島和平的嚴重犯罪」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法