    首頁 > 國際

    住院不到1小時變夜勤病棟！跨性別病患遭同住男2度性侵

    2026/01/14 16:47 即時新聞／綜合報導
    英國一間醫院驚傳病人入住不到1小時，就遭到2名男子性侵；示意圖。（法新社）

    英國一間醫院驚傳病人入住不到1小時，就遭到2名男子性侵；示意圖。（法新社）

    英國倫敦日前發生病房性侵案，生理女性但自我認同為男性的跨性別者入住拉貝斯醫院（Lambeth Hospital）不到一小時，就遭兩名男子盯上，性侵得逞。而這起悲劇事件全案也已經進入司法審理階段。

    根據《DailyMail》報導，這起事件發生在2022年4月，一名跨性別男子被安排入住英國的蘭貝斯醫院（Lambeth Hospital）男性精神病房，但不到一小時，卻因為外觀特徵遭到質疑，甚至遭其他男性病患鎖定，成為攻擊目標、涉嫌性侵。

    檢方說，受害人指控，當時2名男子逼問，「你是女生嗎？」其中1人更是當眾大喊「他沒有喉結！他沒有喉結！」受害者感到恐懼，試圖躲進儲藏室，但加害者湯瑪斯（Davointe Thomas）隨即攔截，涉嫌兩度性侵，巴德喬（Luther Badejo）則被控協助把風。

    除此之外，檢方也指控院方的疏失。檢方認為，如果院方決定將生理女性病患轉入男性病房，理應提供一對一監管，但因人力短缺並未落實，導致被害人無人照看。而此一管理缺失仍引發外界對英國國民保健體系在跨性別醫療安排上的高度關切。

    目前，全案也已經進入司法審理階段。目前可知，在庭審期間，湯瑪斯否認所有指控，辯稱雙方為合意行為；而共犯巴德喬則供稱無法回憶相關過程。而部分證人也指示，自己事前並不知病房內有跨性別病患入住，試圖規避。

    對此，案件目前仍在審理中，但判決結果備受矚目。

