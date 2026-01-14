不理會川普警告 伊朗稱將加速審判、處決抗議者

伊朗司法總監艾杰表示，將加速對被拘留的抗議者的審判和處決。（法新社）

美國總統川普13日在哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪中警告伊朗不要處決抗議者，他說「如果他們真這麼做，我們將採取非常強硬的行動。」對此伊朗司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）仍表示，將加速對被拘留的抗議者的審判和處決。

根據《美聯社》報導，艾杰今（14）日說「如果我們想做1件事，就應該現在做。如果我們想做些什麼，就要迅速行動。若拖延2、3個月，效果就大打折扣了。」

艾杰說出此話之際，活動人士警告稱被拘留者可能很快就會被處以絞刑。面臨危機的不只是遭拘留抗議者，尚未被逮捕的抗議者也遭到殘酷鎮壓。

總部位於美國的「人權運動人士通訊社」（HRANA）指出，安全部隊對示威活動的血腥鎮壓已造成至少2571人死亡。此數字遠超伊朗近幾十年來抗議或動亂死亡人數。

哥倫比亞廣播公司13日報導則稱，伊朗1名活動人士透露，根據全國各地醫療官員報告統計數據，他們認為至少有1.2萬人，甚至可能高達2萬人喪生。

