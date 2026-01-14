習慣主導日常生活 研究揭示三分之二行為源於自然反應

研究顯示，人們每天的大部分行為都是由習慣而非深思熟慮的決定所驅動。圖為閱讀示意圖。（歐新社）

美國、英國和澳洲合作進行的1項研究發現，人們每天的大部分行為都是由習慣而非深思熟慮的決定所驅動，大約三分之二的日常行為都是由習慣性反應驅動。此研究發表在《心理學與健康》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國南卡羅來納大學、英國薩里大學和澳洲中央昆士蘭大學的研究團隊，追蹤來自英國和澳洲的105名參與者。研究人員在1週的時間裡，每天向他們的手機發送6個隨機提示訊息，詢問他們此刻正在做什麼，以及這種行為是習慣性的還是有意的。

研究團隊運用此方法發現，人有65%日常行為是由習慣所引發，這表明常規反應在塑造日常行為中起到主導作用。

薩里大學心理學教授、研究合著者加德納（ Benjamin Gardner）教授表示，研究顯示雖然人們可能在意識層面上想要做某事，但實際行動和執行往往是在無意識的情況下所進行。這表明「好習慣」可能是實現目標的一種有效途徑。

加德納指出，僅僅告訴想要改掉壞習慣的人「要更努力」是不夠的。若要實現持久的改變，人就必需採取一些策略，才能擺脫不良習慣，用積極的新習慣取而代之。

此研究結果可能對公共衛生和健康干預措施具有廣泛意義。研究團隊認為，旨在幫助人們養成新行為的措施，應著重於培養新的正向習慣。

研究團隊舉例，對想要開始運動的人來說，最有效的策略是找到日常生活中可以實際進行運動的情境，像是1天中某個特定時間，或某個固定事件之後，並在該情境下堅持運動。

同樣要戒掉吸菸等不良習慣，最有效的策略是打破誘因，例如避開以前吸菸的地方，並建立新習慣，像是飯後嚼口香糖。

研究團隊強調，著手養成1個積極習慣後，就可以依靠腦內的「自動駕駛」來幫助人們維持新習慣。這策略可以應用於改善睡眠、營養或整體健康等方面。

