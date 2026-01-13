創紀錄！川普就任1年美撤銷逾10萬簽證 比2024大增150％

美國國務院表示，自總統川普去年就任以來，已撤銷超過10萬份簽證，創下新紀錄。（歐新社檔案照）

美國國務院12日表示，自總統川普去年就任以來，已撤銷超過10萬份簽證，創下新紀錄，凸顯川普政府正大力推動其強硬移民政策。

路透報導，國務院指出，簽證撤銷的規模，反映川普去年重返白宮後啟動的全面移民掃蕩行動。在此行動中，美國驅逐了前所未有數量的移民，其中包括部分仍持有有效簽證者。政府同時也限縮簽證核發政策，加強社群媒體審查，並擴大背景查核範圍。

國務院在社群平台X發文指出，已撤銷超過10萬份簽證，包括約8000份學生簽證，以及2500份因涉及犯罪活動、曾與美國執法機關有接觸的專業類簽證，「我們將持續驅逐這些惡棍，以確保美國安全。」

國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，簽證遭撤銷的4大主要原因，分別是逾期停留、酒後駕車、攻擊行為及竊盜。相較於2024年，撤銷數量增加150％。

國務院也已成立「持續審查中心」（Continuous Vetting Center），以確保「所有在美國境內的外國人士遵守法律，並迅速撤銷對美國公民構成威脅者的簽證」。

去年11月，國務院曾表示，自川普於2025年1月20日就任以來，已撤銷約8萬份非移民簽證，相關違規行為包括酒後駕車、攻擊及竊盜等。

此外，國務院今年發布的指令也要求美國駐外外交人員，對任何華府可能視為對美國抱持敵意、且具有政治運動背景的簽證申請人保持高度警惕。

川普政府官員並表示，持學生簽證者與合法永久居民（綠卡持有人），若因支持巴勒斯坦、批評以色列在加薩走廊戰爭中的行為，也可能面臨遣返。政府指稱，這類行為對美國外交政策構成威脅，並指控相關人士立場親近巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」。

