美軍將突襲？ 伊朗嗆聲：敢來就摧毀美國在中東軍事基地和人員！

伊朗反政府示威愈演愈烈，當局血腥鎮壓釀慘重死傷。有不少消息傳出美軍將介入，對伊朗政府發動打擊，伊朗官方強硬回嗆，稱已做好開戰準備。伊朗議會議長加利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）稍早更威脅，若美軍真的進行軍事干預，那麼他們在中東的軍事基地、船隻和人員都將成為攻擊目標。

綜合外媒報導，美國「人權活動通訊社」（Human Rights Activists News Agency，HRANA）12日指稱，在近2週示威活動當中，已經確認伊朗境內有500多人因暴力鎮壓身亡，並有逾萬人被拘捕，由於伊朗政府在全國實施全面網路和通訊封鎖，真實數字恐怕更高，甚至有消息稱死亡總數恐達6000人。

美國幾天前曾放話，如果伊朗殺害抗議人士，可能會介入伊朗事務。被視為川普鐵桿盟友的共和黨資深參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）11日在一場演說中透露，美軍可能已準備好對伊朗發動打擊；川普本人也證實，針對伊朗情勢美方正在考慮「非常強硬的選項」，雖然伊朗領導層傳出主動要求談判，但川普暗示「我們可能得在會面開始前就先採取行動」。

對此，伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）對外放話稱，他們已經為戰爭做好準備，但也願意進行對話，與美國的溝通管道仍然暢通。伊朗議會議長加利巴夫12日在一場挺政府集會上嗆聲，如果華府進行任何軍事干預，美國在中東的軍事基地、船隻和人員都可能成為攻擊目標，「來看看你們在這些地區的所有資產將如何被摧毀……看看美國基地、美國艦船和美國軍隊將遭遇什麼！」

