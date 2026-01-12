為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    擺脫稀土對中依賴刻不容緩 美G7會議揪團催油門

    2026/01/12 22:24
    擺脫中國稀土依賴的急迫性將是G7會議主要議題。（美聯社檔案照）

    擺脫中國稀土依賴的急迫性將是G7會議主要議題。（美聯社檔案照）

    〔編譯魏國金／台北報導七國集團（G7）12日將在華盛頓舉行財長會議，一名美國官員指出，美國財政部長貝森特將敦促7大先進經濟體以及其他與會國家加快行動，以降低對中國稀土礦產的依賴。該名官員說，「急迫性是會議的主題，這是非常龐大的任務，涉及許多面向與許多國家，我們真的必須加快步伐」。

    路透報導，該會議包含來自G7國家與歐盟、澳洲、南韓、印度與墨西哥等國的財政部長與內閣官員。G7佔全球關鍵礦產需求60％。

    貝森特去年六月在加拿大舉行的G7元首高峰會中，對美國、英國、日本、加拿大、德國、法國、義大利與歐盟領袖發表稀土報告，這些元首同意採取行動計畫，以確保供應鏈與促進經濟，然而，貝森特對於在場人士欠缺急迫感備感失望。此後貝森特一直敦促就該議題召開單獨會議。

    除了日本外，G7成員國仍嚴重依賴中國的關鍵礦產，而中國已威脅實施嚴格的出口管制。日本是在2010年中國突然停止供應其關鍵礦產後，採取行動因應。

    國際能源總署（IEA）數據顯示，中國主導關鍵礦產供應鏈，精煉全球47％至87％的銅、鋰、鈷、石墨與稀土。這些礦產用於國防技術、半導體、再生能源元件與電池等。

    該名官員說，「美國的角色是召集各國、展現領導力與分享未來計畫；我們準備好與那些有類似急迫感的國家一起行動，而其他國家一旦了解情況有多麼危急的，也可以加入」。

    對於川普政府的下一步措施，這名官員並沒有透露細節。目前美國透過與烏克蘭、澳洲與其他生產國達成協議，推動本土生產，降低對中國的依賴。

    美國去年10月與澳洲簽署協議，以反制中國在關鍵礦產領域的主導地位，該計畫包括一項規模85億美元的項目，利用澳洲擬建立的戰略儲備，來供應稀土、鋰等易遭供應中斷衝擊的金屬。這名美國官員說，雖然取得一些進展，但有更多工作必須進行，「問題還未解決」。

