窮瘋了？ 中國廣東學校驚傳一學期「趴桌午睡」每人收1151元

位於中國廣東省清遠市清城區的博雅實驗學校，近期因為將學生午休納入學雜費收費，引發各界關注。（圖擷取自中國微博，本報合成）

中國頻傳以各種名目收取高額費的亂象，且這種亂象甚至侵入各級學校，令不少家長苦不堪言。近日一名中國網紅踢爆，有來自廣東省的家長向他透露，當地一間學校方通知家長繳納下學期學雜費，未料其中一條費用竟寫著「趴桌午睡」，且每名學生收人民幣250元（約新台幣1151元），消息引發中國網友譁然。

綜合中媒報導，長期關注中國教育議題的網紅「喬木」，這個月初在社交平台發布影片揭露，位於廣東省清遠市清城區的博雅實驗學校，涉嫌將學生「午休」也納入學雜費的收費明細中，並曬出一張來自爆料學生家長給的繳費通知單。從畫面顯示，通知單其中一條費用名為「午托」，並列出在若待教室桌上休息，每名學生一學期收人民幣250元；若要睡在床位上，則是每名學生一學期收人民幣600元（約新台幣2762元）。

「喬木」得知此事後，6日親自打電話給校方確認是否真有這項收費，結果校方不僅承認真有此事，還聲稱250元是的「午托服務」，是讓老師在教室裡照看孩子；「喬木」還有詢問校方，是否有這項收費向相關部分備案，也獲得肯定的答案。後來中媒記者9日多次致電給清城區教育局，反而被接洽人員告知，在學校教室午休是不允許收費的，並強調之前也有接獲類似反映，會再次發布通知，責令校方取消這項收費政策。

另據中媒指出，這並非中國首次發生學校向學生收午休費。2025年11月，位於河南洛陽瀍河區的君河灣小學，校方被家長踢爆一學期收人民幣115元（約新台幣529元）午休費；2023年8月，廣東省東莞虎的門捷勝學校，則是一學期收每名學生人民幣200元（約新台幣920元）的教室午休趴睡費，如果在教室午休墊躺平則收人民幣360元（約新台幣1657元），至於在床位上午午睡得收人民幣680元（約新台幣3130元）。

