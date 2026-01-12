美國若買下格陵蘭「台灣是海景第一排受惠者」？ 胡采蘋揭1原因

美國總統川普近期再度暗示意圖收購、甚至強行接管丹麥自治領土格陵蘭島等行動，引發國際高度關注。（資料照，路透）

美國總統川普（Donald Trump）近期再度暗示意圖收購、甚至強行接管丹麥自治領土格陵蘭島等行動，引發國際高度關注。對此，財經網美胡采蘋直言，如果格陵蘭真被美國買下來，台灣應該是「最樂觀其成」的「海景第一排國家」，並指出背後原因與中俄試圖將「北極航道商業化」，影響全球航運路線有關。

川普日前表態，美國需要取得格陵蘭，以免在北極地區軍事活動日益活躍的中國或俄羅斯佔領該島，還暗示無論格陵蘭人是否願意，都將採取行動；《路透》則披露，川普政府計畫向格陵蘭居民發放現金，說服他們脫離丹麥、轉而加入美國。對於虎視眈眈的川普政府，格陵蘭當地議會5大黨團則發布聯合聲明，強調他們拒絕當美國人。

胡采蘋10日在臉書粉絲專頁「Emmy追劇時間」表示，如果格陵蘭能被美國買下來，台灣應該是「最樂觀其成的海景第一排國家」，同時點出背後關鍵原因在於「北極航道」，「如果中國和俄羅斯真的成功將北極航道商業化，商船直接穿過北極運往歐洲、北美，那巴拿馬、蘇伊士、麻六甲這些地方，都是受害搖滾區。」

胡采蘋分析，隨著地球暖化成為現實，北極圈在夏天的融冰期變長，融冰期時可航行區域比過去大了三成，通過北極圈的船隻比過去多了37%，「儘管現在北極航道還非常不成熟，需要破冰船維護航道，只有夏季和春末秋初的一點點時間可航行，周邊的碼頭港口運輸設備也不成熟，然而走北極航道的距離，遠比繞過大半個亞洲、通過蘇伊士運河到歐洲、通過巴拿馬運河到美洲東部近得多，航運用油少得多。」

胡采蘋認為，即使只有90天到180天可航行，倘若能發展出穩定貿易的可使用性，還是有一定商業價值，「打開北極航道圖看一下就知道，美國只有阿拉斯加在北極圈裡面，如果無法加拿大和格陵蘭都拿下，至少也要有格陵蘭，不然如果中俄通過北極航道聯手進攻加拿大，對美國就是嚴重的軍事威脅。商業發展到一定程度，必然跟隨國家武力的保護，當初不就是東印度公司開啟了整個航海大殖民潮嗎？」

胡采蘋直言，美國現在就想積極介入北極圈治理問題，無論商業、軍事都必須積極管理，「這是美國遲早都要做的事情，遲不如早」，並列出烏茲別克在陸權時代的興衰與轉型歷史，進一步指出，海權時代崛起後，船運的載貨量完全不是鐵路、公路可比，這些沙漠城市於是嚴重衰退，經濟活動大不如前，「現世的榮華富貴，若不未雨綢繆，都是很容易變成海市蜃樓的，美國能積極應對這個問題，這是美國一直強大的原因。」

胡采蘋強調，「像我們這樣一個在世界經濟中不斷壯大的國家，更應該早做準備，用務實的態度去面對，例如台日友好必然更為有益，因為日本距離北極圈近得多」，同時美國與北歐國家、加拿大一起積極治理這個問題，才是民主聯盟國家之福。

