伊朗街頭出現「川普街」 示威群眾舉標語盼「救命」

伊朗安全部隊在德黑蘭市區使用催淚彈驅離示威者。（資料照，法新社）

伊朗國內因經濟困境而起的示威潮正在延燒，示威者不僅高喊反政府口號，還有人向美國總統川普喊話尋求保護，街頭多處出現川普的照片和標語，甚至有民眾將路牌改名「川普街」。此前，川普曾警告德黑蘭不要殺害示威者，否則美國將「前去營救」。

《伊朗國際電視台》 （Iran International）報導，1段影片顯示，德黑蘭1名女子手持標語，上面用英文寫著「川普，和平的象徵，別讓他們殺了我們」，同時用波斯語說：「救命，我們需要幫助。」另1段影片中可見，夜間的街道白牆上，用紅色噴漆寫著「川普是真理的象徵，別讓他們殺了我們。」

還有影片顯示，抗議者在街頭抵抗政府安全部隊的同時，對川普喊話「做點什麼吧！」以及1名年輕男子趁著夜色，將1張寫有波斯語「川普街」的貼紙，覆蓋在原有路牌上。

有分析推測，伊朗示威者此時轉向川普求救，很大程度上是受到美軍近日閃電活捉委內瑞拉總統馬杜羅的鼓舞。

????????MIGA: Iranian youth ''rename'' streets after Trump pic.twitter.com/T7161uK0eJ — Aggelos Chorianopoulos ???? （@aggeloschoriano） January 6, 2026

