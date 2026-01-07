李在明訪中求習近平！ 竟認了過去軍演「威脅北韓」 願給補償換凍核

李在明5日在北京會晤習近平。（美聯社）

南韓總統李在明本週展開睽違6年的南韓領袖訪中行程，試圖修復對中關係並尋求北京協助解決北韓核武問題。據《法新社》報導，李在明在上海受訪時透露，他已當面向中國國家主席習近平請求擔任「調停者」，甚至拋出極具爭議的「凍結換補償」方案；然而，面對李在明的急切，習近平僅冷淡回應首爾應保持「耐心」。

李在明5日在北京會晤習近平，前一天北韓才剛向日本海發射2枚彈道飛彈示威。李在明坦承，兩韓溝通管道已「完全阻斷」，並向習近平表示：「我們希望中國能擔任調停者。」

引發爭議的是，李在明為了展現善意，竟公開檢討南韓過去的國防政策。他向媒體表示，習近平呼籲要有耐心是對的，「因為在相當長的一段時間裡，我們採取的軍事行動，確實可能被北韓視為威脅。」此番言論被視為將朝鮮半島緊張局勢的責任，部分歸咎於已下台的前任保守派政府。

拋「凍結換補償」 只要不試射就給獎勵

為了將平壤拉回談判桌，李在明提出了具體方案。他主張以「補償」作為交換條件，換取北韓「凍結」核武發展。李在明說：「只要停留在現階段，也就是不再生產核武、不輸出核材、不發展洲際彈道飛彈（ICBMs），就已經是收穫。」他強調，雖然長期目標仍是無核化，但現階段可行的是凍結。

相較於李在明的懷柔政策，北韓當局的關注點似乎更在於美軍的軍事動作。平壤5日宣稱核部隊已做好戰爭準備，並密切關注近期的「地緣政治危機」，意指美軍剛在委內瑞拉執行的抓捕行動。

《法新社》分析指出，這場行動對北韓領導層而言構成了「惡夢般的場景」。平壤長期以來一直恐懼此類「斬首行動」（decapitation strike），並指控華府試圖將其趕下台。這也解釋了為何平壤數十年來將核武與飛彈計畫正當化，視其為嚇阻華府推翻政權的必要手段。

