駭客也拚「口碑」？ 紐西蘭10萬人醫療紀錄遭駭 1關鍵竟喊話釋放馬杜羅

據《法新社》報導，宣稱獲取紐西蘭逾10萬人醫療紀錄的駭客組織，已將贖金交付期限延長至週五（9日）。該組織聲稱此舉是為了在圈內建立「良好聲譽」，並在其最新的勒索訊息中，加入了要求釋放遭美軍生擒的委內瑞拉領袖馬杜羅（Nicolás Maduro）之內容。

私人所有的「管理我的健康」（Manage My Health）平台表示，網路犯罪分子已獲取該國180萬名用戶中約6%至7%的紀錄。雖然官方尚未指名嫌疑人，但一名在Telegram使用「Kazu」代號的用戶宣稱，已破解該平台超過42.8萬份檔案。Kazu要求支付6萬美元（約新台幣188.2萬元）的贖金，否則將出售資料。根據當地報刊《郵報》（The Post）報導，駭客已證實將支付期限延後至週五清晨5時。

自稱非政治組織 卻喊話釋放馬杜羅

在早前的貼文中，Kazu強調自己並非具有政治動機的行動主義者，並稱：「我們知道健康數據的價值與敏感性。我們將此視為生意經營，主要目標是錢以及在社群中建立良好的聲譽。」然而，該組織最新的貼文內容提及美軍對委內瑞拉的行動，並寫下「釋放馬杜羅」之口號。

Manage My Health指出，受影響的數據包含病患的醫療紀錄、電話號碼與住址等個人資訊，但門診預約與處方箋資訊未受影響。紐西蘭衛生部長布朗（Simeon Brown）週一已針對此資安事件啟動正式覆核，要求業者針對數據保護提供保證。布朗表示，政府必須從中汲取教訓，以避免未來發生類似重複事件。

目前該公司正與紐西蘭當局合作，開始逐一聯繫受影響的10萬多名用戶。

