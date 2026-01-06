瑞士酒吧大火116名傷者身分已確認 酒吧老闆未遭逮捕引質疑

瑞士滑雪勝地克萊恩-蒙塔納1間酒吧跨年夜發生致命火災。圖為民眾悼念罹難者。（路透）

瑞士滑雪勝地克萊恩-蒙塔納（Crans-Montana）1間酒吧跨年夜發生致命火災，造成40人死亡。警方5日將原先傷者評估數從119人下調至116人，因為1日上午送往急診室的3人，被錯誤記錄成火災中的傷者。

根據《衛報》報導，瑞士當局認為，酒吧火災是從地下室開始的，原因是插有「仙女棒」的香檳太靠近天花板。而社交媒體上的圖片顯示，天花板上覆蓋著隔音棉。

瑞士警方表示，116名傷者身分都已確認。傷者中包括68名瑞士公民、21名法國公民、10名義大利公民、4名塞爾維亞公民和4名擁有雙重國籍者，以及2名波蘭公民和來自其他7個國家的各1名傷者。目前仍有83人因嚴重燒傷在醫院接受治療。

瑞士尚未公佈罹難者姓名，但部分罹難者已被家屬公開確認。罹難者年齡介於14歲至39歲之間，但絕大多數為年輕人。罹難者中有20人為未成年人，平均年齡僅19歲。

民眾對火災起因的關注度日益提高，瑞士當局正在調查酒吧老闆、法國公民莫雷帝（Jacques Moretti）和傑西卡（Jessica Moretti），他們涉嫌過失殺人等罪行。

檢察官聲稱，這對夫婦目前尚未被逮捕，也沒有潛逃風險。但瑞士報紙《Blick》5日質問「為何這對經營酒吧的夫婦仍然逍遙法外？」

另1家瑞士報紙《每日新聞報》（Tages-Anzeiger）指出，關於酒吧地下室使用的隔音材料以及管理仙女棒使用標準等問題仍有待解答。

