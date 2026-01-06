為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    怕轉向美國？ 委內瑞拉代總統宣誓就職 中俄伊大使搶先致賀

    2026/01/06 10:01 即時新聞／綜合報導
    委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯正式宣誓就任委內瑞拉代理總統，中國、俄羅斯、伊朗大使率先向其祝賀。（歐新社）

    委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯正式宣誓就任委內瑞拉代理總統，中國、俄羅斯、伊朗大使率先向其祝賀。（歐新社）

    在總統馬杜羅遭美突襲帶走後，委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在當地時間5日正式宣誓就任委內瑞拉代理總統，中國、俄羅斯、伊朗大使率先向其祝賀。

    綜合外媒報導，委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯在當地時間5日於國會宣誓，就任委內瑞拉代理總統，宣誓儀式在她的兄長、全國代表大會議長豪爾赫．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）主持下舉行。

    羅德里格斯承諾將維持國家穩定，並強調會努力保障人民利益，她也向在場的議員喊話，將與華府合作，期盼解決2國之間的紛爭，也為被綁架至美國的馬杜羅痛心。

    儀式中中國、俄羅斯、伊朗大使並肩而立，並在羅德里格斯宣誓就職後率先向其祝賀，羅德里格斯與中國駐委內瑞拉大使藍虎、俄大使巴格達薩羅夫（Sergey Melik-Bagdasarov）擁抱，接著與伊朗大使切吉尼（Ali Chegini）雙手合十鞠躬，他們紛紛譴責美國對委內瑞拉實施的軍事行動。

