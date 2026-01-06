為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普暗示「下個目標」 哥倫比亞總統回嗆：將為了祖國拿起武器

    2026/01/06 09:36 即時新聞／綜合報導
    哥倫比亞總統裴卓強調，面對川普指控他販毒等等各種威脅，他會「為了祖國拿起武器」。（法新社）

    哥倫比亞總統裴卓強調，面對川普指控他販毒等等各種威脅，他會「為了祖國拿起武器」。（法新社）

    美國3日凌晨突襲委內瑞拉後，美國總統川普還點名古巴、哥倫比亞「小心點」，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）5日回應，面對川普指控他販毒等等各種威脅，他會「為了祖國拿起武器」。

    綜合外媒報導，在川普暗示哥倫比亞可能是美國政府的下一個目標之後，曾是游擊隊「四月十九日運動」（Movimiento 19 de Abril，M-19）成員的裴卓表示：「雖然我並非軍人，但我了解戰爭和秘密行動，自從1989年和平條約簽訂以來，我發誓不再碰武器，但為了祖國，我將再次拿起我並不想要的武器。」根據1989年的和平協議，裴卓領導的「四月十九日運動」解除武裝。

    裴卓也駁斥川普對於他毒品走私的相關指控，裴卓強調他並不是毒販，「我唯一的資產是我家的房子，房貸還是我用薪水付的，我的銀行帳單也已經公開，沒人能說我花得比我的薪水還多，我並不貪婪」。

    裴卓強調，哥倫比亞政府持續努力打擊毒品，「我對我的人民充滿信任，正因如此我才要求人民保護總統，反對任何非法暴力行為」。裴卓也警告，美國轟炸將使農村社區激進化，並稱農民將變成「成千上萬的山區遊擊隊員」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播