川普暗示「下個目標」 哥倫比亞總統回嗆：將為了祖國拿起武器

哥倫比亞總統裴卓強調，面對川普指控他販毒等等各種威脅，他會「為了祖國拿起武器」。（法新社）

美國3日凌晨突襲委內瑞拉後，美國總統川普還點名古巴、哥倫比亞「小心點」，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）5日回應，面對川普指控他販毒等等各種威脅，他會「為了祖國拿起武器」。

綜合外媒報導，在川普暗示哥倫比亞可能是美國政府的下一個目標之後，曾是游擊隊「四月十九日運動」（Movimiento 19 de Abril，M-19）成員的裴卓表示：「雖然我並非軍人，但我了解戰爭和秘密行動，自從1989年和平條約簽訂以來，我發誓不再碰武器，但為了祖國，我將再次拿起我並不想要的武器。」根據1989年的和平協議，裴卓領導的「四月十九日運動」解除武裝。

請繼續往下閱讀...

裴卓也駁斥川普對於他毒品走私的相關指控，裴卓強調他並不是毒販，「我唯一的資產是我家的房子，房貸還是我用薪水付的，我的銀行帳單也已經公開，沒人能說我花得比我的薪水還多，我並不貪婪」。

裴卓強調，哥倫比亞政府持續努力打擊毒品，「我對我的人民充滿信任，正因如此我才要求人民保護總統，反對任何非法暴力行為」。裴卓也警告，美國轟炸將使農村社區激進化，並稱農民將變成「成千上萬的山區遊擊隊員」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法