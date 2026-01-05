波羅的海又見電纜受損！拉脫維亞警登船調查 北約加強海空監控

一條連接立陶宛與拉脫維亞的海底電信電纜於上週五（2日）傳出受損，拉脫維亞警方正登上一艘疑似涉案的船隻展開調查。（路透）

波羅的海區域安全局勢再傳警訊，一條連接立陶宛與拉脫維亞的海底電信電纜於上週五（2日）傳出受損。拉脫維亞警方週日（4日）證實，調查人員已登上一艘疑似涉案的船隻展開調查。據《路透》報導，雖然兩國通訊未受影響，但鑑於近年該海域頻傳關鍵能源及通訊基礎設施遭破壞，且日前才發生俄羅斯相關貨輪涉嫌破壞芬蘭電纜事件，北約已加強周邊海空監測，嚴防潛在的蓄意破壞威脅。

拉脫維亞警方在最新聲明中指出，調查人員已於週日登上了一艘與此電纜受損事件有關聯的船隻，目前該船隻及其船員並未遭到正式扣押，相關人員正積極配合警方工作，以釐清事故發生的確切時間與情況。

立陶宛國家危機管理中心表示，這條受損電纜路徑橫跨立陶宛斯文托伊（Sventoji）至拉脫維亞利耶帕亞（Liepaja），這兩座沿海城鎮相距約65公里。目前官方尚未判定損壞是由自然因素、商業漁船誤觸，或是特定勢力的蓄意破壞。

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，波羅的海區域的海底基礎設施安全已成為國際焦點。近年來，該海域多次發生電力線路、通訊連結及天然氣管道斷裂事故。為應對層出不窮的威脅，北約（NATO）已顯著增強在波羅的海的軍事部署，派遣巡防艦、偵察機及海上無人機進行嚴密監測，確保關鍵鏈路的穩定。

拉脫維亞總理西琳娜（Evika Silina）對此表示，電纜受損位置靠近利耶帕亞海域，但她向公眾保證，此次事件並未對國內通訊用戶造成實質干擾，通訊系統維持正常運作。

此案爆發的5天前，芬蘭警方才剛扣押一艘從俄羅斯駛往以色列的貨船。該船被懷疑涉嫌蓄意破壞一條從赫爾辛基跨越芬蘭灣、連接愛沙尼亞的海底通訊電纜。在不到一週的時間內接連傳出基礎設施損壞，加上俄羅斯在該區域的敏感動向，令區域各國情治單位對「海底安全」的擔憂達到新高點。

