    國際

    誰來管委內瑞拉？川普屬意魯比歐當「總督」 鎖定石油資產

    2026/01/05 17:45 編譯陳成良／綜合報導
    美國務卿魯比歐被視為推翻馬杜羅的主謀，外媒分析指出，川普屬意由他擔任非正式的「委內瑞拉總督」，全權負責管理該國並瓜分龐大的石油資產。（美聯社資料照）

    美國務卿魯比歐被視為推翻馬杜羅的主謀，外媒分析指出，川普屬意由他擔任非正式的「委內瑞拉總督」，全權負責管理該國並瓜分龐大的石油資產。（美聯社資料照）

    美軍生擒委內瑞拉領袖馬杜羅後，國務卿魯比歐（Marco Rubio）正承擔起從政以來最艱鉅的角色：委內瑞拉總督。據《華盛頓郵報》5日報導，魯比歐不僅是此次行動的幕後主使，現在更被總統川普推向前線，負責「管理」這個擁有2900萬人口的國家，並著手瓜分其龐大的石油資產。

    資深官員透露，魯比歐憑藉流利的西班牙語及對拉美政局的熟悉，成為川普接管委國的首選代理人。川普在海湖莊園公開表示，包含魯比歐與戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在內的國安團隊將在一段時間內「運行」委內瑞拉；川普更透露，魯比歐已與委國臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）達成初步溝通，稱其願意配合。然而，這項涉及能源、選舉與制裁的治理任務被形容為「令人目眩神迷地艱鉅」。

    隨著行動細節曝光，魯比歐正因適法性問題面臨國會圍攻。民主黨籍參議員安迪金（Andy Kim）砲轟，魯比歐幾週前才向國會保證不會在未獲授權下推動政權更迭，如今顯然是「公然對國會撒謊」。對此，魯比歐接受WP採訪時堅稱自己沒有說謊，他將此次大規模轟炸與抓捕元首定性為「執法行動」（law enforcement operation），旨在支援司法部的毒品起訴，藉此規避《戰爭權力法》對軍事行動的授權要求。

    低估治理難度 7.5萬地面部隊成隱憂

    雖然川普試圖透過扶持羅德里格斯來避免重蹈伊拉克的覆轍，但專家示警，美方可能嚴重低估治理風險。華盛頓拉丁美洲辦公室（WOLA）學者伊薩克森（Adam Isacson）指出，委國面積廣大且內部充斥武裝組織，若要維持穩定，美軍目前在該區部署的1萬5000名兵力恐須增為5倍以上，即至少需要7萬5000名地面部隊進駐。

    在完成委內瑞拉突襲後，魯比歐更將矛頭轉向古巴，公開表示「如果我身處哈瓦那政府，我也會感到擔心」。分析指出，美方下一步可能透過切斷委內瑞拉對古巴的石油補貼，來破壞古巴政權的穩定。儘管川普政府對於「管理」委國感到樂觀，但面對國會的誠信質疑與潛在的游擊戰風險，這位「委國總督」正走在極高壓的政治鋼索上。

