習近平國師警告：馬杜羅被抓影響很大 衝擊中國在拉美投資

有習近平「國師」之稱的中國人民大學國際關係學院教授金燦榮表示，馬杜羅被抓對中國的長期影響很大，中國在拉丁美洲的投資要更小心了，因為當地已被美國進一步控制了。圖為馬杜羅（右）被美軍抓捕前與中國特使邱小琪會面情形。（路透資料照）

美軍3日活捉委內瑞拉總統馬杜羅，震撼國際社會，中國官民反應兩極。有中國網友發文稱，這是「2026第一大喜訊」。中國人民大學國際關係學院教授金燦榮4日則說，馬杜羅被抓，對中國的長期影響很大，中國在拉丁美洲的投資要更小心了，因為當地已被美國進一步控制了。

美軍3日凌晨對委內瑞拉首都加拉加斯發動突襲，活捉馬杜羅夫婦，並將2人送往紐約受審。有中國網友在事發後發文說，，這是「2026第一大喜訊」、「歷史的轉折時刻」。 還有很多網友期盼美國對中國出手，留言說，「今日馬杜羅，明日習近平。」

中共官方4日發表言論譴責美國，並要求美方釋放馬杜羅。但有中國國家主席習近平「國師」之稱的金燦榮4日發表短影音指出：「美國控制西半球，主要的考量就是區域安全，美國不允許其他大國干預西半球事務，這一塊影響不大，中國在西半球並沒有軍事存在。但如果美國對西半球的掌控得心應手，其影響力可能外溢至經濟領域，進而對中國產生影響。」

金燦榮說：「由於中國跟拉丁美洲主要是經濟合作，如果美國能徹底控制西半球，今後中國與拉丁美洲國家開展經濟合作，恐怕將不得不看美國臉色，並受到其牽制。目前看起來這個影響還是有限的，但長期看來影響可能比較大。」

金燦榮還警告，中國在拉丁美洲的投資要更小心了，因為那個地方政治上已被美國進一步控制，所以投資的風險肯定是升高了。

《香港01》5日刊文指出，委內瑞拉變天對中國可能造成3大影響，包括中國在委內瑞拉還未收回的債權、雙邊貿易及在委內瑞拉投資的中企。

