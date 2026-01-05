為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    罕見「鏡面人」！男子腹痛一查 驚見內臟左右互換

    2026/01/05 17:29 即時新聞／綜合報導
    臟器逆位（situs inversus）是指患者各器官位置與一般人左右相反。（示意圖）。（圖片擷取自維基百科）

    中國福建一名男子因腹部劇烈疼痛及皮膚發黃到醫院就醫，意外發現自身竟罕見先天異常、全身內臟左右倒轉的症狀，醫師稱這種為「鏡面人」，全球發病率約百萬分之一。

    綜合中媒報導，福建一名陳姓男子近日因腹痛不止、皮膚泛黃，進當地醫院檢查，沒料到陳先生體內不只長了膽總管結石，且肝臟、脾臟等主要器官位置竟與常人相反，就像照鏡子一般左右顛倒，醫師表示這種罕見情形，在全球非常少見，據相關統計，大約只有百萬分之一的機率。

    由於內臟位置全然顛倒，「鏡面人」身體結構需完全反過來分析，對醫師的知識與技術都是重大考驗。當地醫院指出，在腹腔鏡下視野反轉操作，若不小心極可能傷及血管與膽管，導致併發症。

    這類罕見先天病例，對醫療團隊是極大挑戰，但透過多科協助與先進術前規劃技術，整個手術歷時約2小時，仍有效保障患者安全，這起成功案例也為類似患者提供寶貴經驗，更提醒大眾身體不適時及早就醫檢查，避免隱藏性疾病惡化。

