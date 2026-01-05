為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    網紅「晚安小雞」即將刑滿釋放 傳可能「被送中」

    2026/01/05 17:32 即時新聞／綜合報導
    2年前因在柬埔寨編造虛假綁架情節而入獄的台灣網紅「晚安小雞」傳將出獄。（翻攝自臉書）

    2年前因在柬埔寨編造虛假綁架情節而入獄的台灣網紅「晚安小雞」傳將出獄。（翻攝自臉書）

    2年前因在柬埔寨編造虛假綁架情節而入獄的台灣網紅「晚安小雞」與其同伴「阿鬧」，服刑生涯進入最後倒數階段。晚安小雞臉書粉專在跨年夜發文，表示2年刑期即將期滿釋放。不過近日有傳聞稱，晚安小雞有可能被送往中國，引發網友熱議。

    晚安小雞臉書粉專在跨年夜發文表示，「2025年走到尾聲，終於可以說一句：快到了」，預告他即將刑滿回歸。早在耶誕節晚安小雞就在臉書粉專就PO出他的親筆信，信中他透露自己還剩一個多月就將出獄，還分享了在獄中的生活與趣事，表示自己不僅學會了近6成的柬語，還教柬埔寨獄友說台語。

    回溯這場荒謬的鬧劇，起源於2024年2月。當時晚安小雞與阿鬧在柬埔寨西哈努克省進行直播，宣稱自己遇襲，並呈現奔逃、求救等畫面，試圖營造驚悚情境吸引關注。

    然而柬國警方介入後發現，所謂的「驚悚現場」全是預謀編導的戲碼，兩人隨後因「煽動製造社會恐慌罪」與「擾亂公共秩序罪」，遭西哈努克省初級法院重判有期徒刑2年。

    隨著獲釋日期逼近，這兩位爭議人物的未來動向再度成為社群焦點。儘管一般情況下應被遣返回原籍地，但近期網路盛傳兩人可能會被直接遣送至中國而非台灣。目前柬埔寨官方尚未針對兩人的最終遣返目的地作出正式回應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播