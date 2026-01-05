網紅「晚安小雞」即將刑滿釋放 傳可能「被送中」

2年前因在柬埔寨編造虛假綁架情節而入獄的台灣網紅「晚安小雞」傳將出獄。（翻攝自臉書）

2年前因在柬埔寨編造虛假綁架情節而入獄的台灣網紅「晚安小雞」與其同伴「阿鬧」，服刑生涯進入最後倒數階段。晚安小雞臉書粉專在跨年夜發文，表示2年刑期即將期滿釋放。不過近日有傳聞稱，晚安小雞有可能被送往中國，引發網友熱議。

晚安小雞臉書粉專在跨年夜發文表示，「2025年走到尾聲，終於可以說一句：快到了」，預告他即將刑滿回歸。早在耶誕節晚安小雞就在臉書粉專就PO出他的親筆信，信中他透露自己還剩一個多月就將出獄，還分享了在獄中的生活與趣事，表示自己不僅學會了近6成的柬語，還教柬埔寨獄友說台語。

請繼續往下閱讀...

回溯這場荒謬的鬧劇，起源於2024年2月。當時晚安小雞與阿鬧在柬埔寨西哈努克省進行直播，宣稱自己遇襲，並呈現奔逃、求救等畫面，試圖營造驚悚情境吸引關注。

然而柬國警方介入後發現，所謂的「驚悚現場」全是預謀編導的戲碼，兩人隨後因「煽動製造社會恐慌罪」與「擾亂公共秩序罪」，遭西哈努克省初級法院重判有期徒刑2年。

隨著獲釋日期逼近，這兩位爭議人物的未來動向再度成為社群焦點。儘管一般情況下應被遣返回原籍地，但近期網路盛傳兩人可能會被直接遣送至中國而非台灣。目前柬埔寨官方尚未針對兩人的最終遣返目的地作出正式回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法