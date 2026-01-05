川普再提併吞格陵蘭 法國重申支持丹麥領土完整

美國總統川普昨日（4）又再度表態有意併吞格陵蘭，引發歐盟反彈。（路透社）

才剛剛抓捕委內瑞拉領導人馬杜羅，美國總統川普昨日（4）又再度表態有意併吞格陵蘭，引發丹麥與歐盟反彈。法國政府今日公開表態，強調支持丹麥與格陵蘭的主權與領土完整，並直言國界不得以武力改變。

據《路透社》報導，法國外交部發言人孔法維（Pascal Confavreux）今日接受法國TF1電視台訪問時表示，法國的立場是「與丹麥站在一起的團結立場」。他指出，格陵蘭屬於格陵蘭人民與丹麥人民，其未來應由當地人民自行決定，並強調「邊界不能透過武力加以改變」。

川普昨日（4）接受《大西洋月刊》（The Atlantic）專訪時表示，美國「確實需要格陵蘭」，並稱該島對美國國防具有關鍵戰略價值。這番言論被視為他過去多次提出購買或接管格陵蘭構想的延續，再度引發國際關注。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）與格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）迅速回應，兩人於同日公開呼籲川普停止發表威脅性言論，重申格陵蘭並非可交易標的，其政治地位不容外國勢力單方面決定。

