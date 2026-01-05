為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普再提併吞格陵蘭 法國重申支持丹麥領土完整

    2026/01/05 16:44 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普昨日（4）又再度表態有意併吞格陵蘭，引發歐盟反彈。（路透社）

    美國總統川普昨日（4）又再度表態有意併吞格陵蘭，引發歐盟反彈。（路透社）

    才剛剛抓捕委內瑞拉領導人馬杜羅，美國總統川普昨日（4）又再度表態有意併吞格陵蘭，引發丹麥與歐盟反彈。法國政府今日公開表態，強調支持丹麥與格陵蘭的主權與領土完整，並直言國界不得以武力改變。

    據《路透社》報導，法國外交部發言人孔法維（Pascal Confavreux）今日接受法國TF1電視台訪問時表示，法國的立場是「與丹麥站在一起的團結立場」。他指出，格陵蘭屬於格陵蘭人民與丹麥人民，其未來應由當地人民自行決定，並強調「邊界不能透過武力加以改變」。

    川普昨日（4）接受《大西洋月刊》（The Atlantic）專訪時表示，美國「確實需要格陵蘭」，並稱該島對美國國防具有關鍵戰略價值。這番言論被視為他過去多次提出購買或接管格陵蘭構想的延續，再度引發國際關注。

    丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）與格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）迅速回應，兩人於同日公開呼籲川普停止發表威脅性言論，重申格陵蘭並非可交易標的，其政治地位不容外國勢力單方面決定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播