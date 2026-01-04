美記者曝中共犯台美軍將「斬習」 胡振東：恐真是五角大廈放話！

前美國防部官員胡振東。（資料照）

美國知名國家安全記者戈茨（Bill Gertz）上週在社群透露，如果中共真的武力侵犯台灣，美方將對包括習近平在內等中共高層發動斬首行動，引發討論。對此，前美國防部官員、退役美國空軍中校胡振東（Tony Hu）近日表示，這個消息可能真的是五角大廈內部透過戈茨來放話！

華府資深國安記者、每週固定在《華盛頓時報》專欄「Inside the Ring」發布與五角大廈和國安議題有關文章的戈茨，上週在X平台發文透露，「如果（中國）對台灣發動軍事攻擊，北京將重演一次『蘇雷曼尼式』的無人機斬首行動，而且針對的是政治局常委會（中共最高權力核心和決策機構）每一個成員，甚至包括習近平。世界上有一股力量能夠阻止解放軍，中共將像當年的蘇聯一樣，被掃進歷史的灰燼。」

請繼續往下閱讀...

該貼文曝光後掀起討論，有人嘲諷這是戈茨一廂情願，但也有人認為並非空穴來風。胡振東近日受邀上台灣政論節目《年代向錢看》時表示，他是在五角大廈圈內認識戈茨的，這位記者非常資深也非常專業，過去美國防部有些事不方便由官方來說，就會透過戈茨這樣的國安記者將消息放出去，而且戈茨相當守承諾，一些在某個時間較敏感的消息不會隨便發布，等到時間一過才放出來，一直以來這位記者跟他們「合作愉快」，「所以這個消息，說不定是有人讓他放話，我是不曉得，因為我已經離開（五角大廈）那麼久」。

胡振東接著說，其實美國對「斬首行動」是很謹慎的，有一點非常重要就是行動成功後要有一個「代理人」能夠出來投降。主持人陳凝觀接話，如果以中國來當例子，習近平若真的被「斬首」，出來舉白旗的就可能會是中共中央軍委副主席張又俠或是東部戰區的司令；胡振東補充表示，而且這個人要知道真正的情況，就是解放軍贏不了美國軍隊，認清現實。

Suleimani drone strike would be repeated in Beijing for each member of the Politburo standing committee including Central Military Commission Chairman Xi if a military assault is launched against Taiwan. A force in the world that can stop the PLA. CCP would go into the ash heap… pic.twitter.com/hT7ApQgUsS — Bill Gertz （@BillGertz） December 28, 2025

相關新聞請見：馬杜羅之後換你？ 美記者：若中共犯台美軍將「斬首」習近平！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法