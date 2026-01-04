馬杜羅之後換你？ 美記者：若中共犯台美軍將「斬首」習近平！

華府知名國家安全記者戈茨在社群透露，如果中共真的武力侵犯台灣，美方將對包括習近平在內等中共高層發動斬首行動。圖為去年10月30日川普和習近平在APEC峰會進行會晤畫面。（路透）

美國本月3日以打擊毒品恐怖組織名義對委內瑞拉發動突襲，閃電活捉委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，這場「精準斬首行動」凸顯美國軍方與情報體系的壓倒性能力，引發國際高度關注，尤其是與馬杜羅政權極度友好的中共。值得注意的是，我國副總統蕭美琴有追蹤的華府知名國家安全記者戈茨（Bill Gertz）在社群透露，如果中共真的武力侵犯台灣，美方將對包括習近平在內等中共高層發動斬首行動，引發討論。

美軍3日凌晨對委內瑞拉發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），出動逾150架戰機轟炸委國首都加拉加斯（Caracas），生擒馬杜羅夫婦，一夜之間就讓這個極度親共的政權垮台，震驚國際政壇。委國的老大哥中國馬上發聲譴責，痛批美方行徑違反國際法和國際關係基本準則，要求立即釋放馬杜羅夫婦、停止顛覆委國政權。

該消息曝光後，不少被小粉紅稱為「反賊」的牆內外異議者紛紛以各種明示暗喻，希望美國也對習近平政權發起類似的行動。事實上，華府資深國安記者、每週固定在《華盛頓時報》專欄「Inside the Ring」發布與五角大廈和國安議題有關文章的戈茨，上週就在X平台發文透露，「如果（中國）對台灣發動軍事攻擊，北京將重演一次『蘇雷曼尼式』的無人機斬首行動，而且針對的是政治局常委會（中共最高權力核心和決策機構）每一個成員，甚至包括習近平。世界上有一股力量能夠阻止解放軍，中共將像當年的蘇聯一樣，被掃進歷史的灰燼。」

戈茨提到的「蘇雷曼尼式」無人機斬首行動，指的是2020年被美軍刺殺的伊朗伊斯蘭革命衛隊少將蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）。蘇雷曼尼一度被視為伊朗僅次於最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的人物，2020年美軍無人機在伊拉克巴格達國際機場（Baghdad Airport）附近發動空襲將他刺殺身亡。

Suleimani drone strike would be repeated in Beijing for each member of the Politburo standing committee including Central Military Commission Chairman Xi if a military assault is launched against Taiwan. A force in the world that can stop the PLA. CCP would go into the ash heap… pic.twitter.com/hT7ApQgUsS — Bill Gertz （@BillGertz） December 28, 2025

