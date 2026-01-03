國民小吃撐不住！英國「炸魚薯條」5年內恐消失街頭原因曝

炸魚薯條是英國的傳統小吃。（法新社）

炸魚薯條是英國的傳統小吃，但受到全球鱈魚價格翻倍等多重壓力，恐讓炸魚薯條在未來5年內淪為「小眾」，甚至從英國的主要商業街上消失。

英媒《每日郵報》今（3日）報導，英國炸魚薯條商聯合會（National Federation of Fish Friers）主席克魯克（Andrew Crook）警告，為了求生存，數以千計的炸魚薯條店，正面臨大幅度菜單多元化的壓力，開始供應披薩、烤肉串、咖哩與漢堡等各式餐點。

據報導，炸魚薯條外帶店的黃金時代早已過去，如今全英國僅剩約1萬1000家店鋪，相較於1920年代約3萬5000家的盛況，是大幅縮水。克魯克表示，炸魚薯條產業正面臨多重壓力，包括魚價上漲、外帶餐飲選擇日益多元，以及外送平台的迅速擴張，導致在接下來的5年內，這個產業恐怕會變得更加「小眾」。

其中，原料價格上漲是商家面臨問題的主要原因之一，尤其鱈魚價格在過去1年內幾乎是翻倍升高。另外，英國進口的海鮮數量，亦受到巴倫支海（Barents Sea）漁獲配額的影響，位於俄羅斯與挪威之間的巴倫支海，鱈魚年捕撈量已從原本的100萬噸，驟降至34萬噸。

俄羅斯入侵烏克蘭後，過去1年內馬鈴薯每公斤價格也上漲了27%；裹粉白肉魚的成本則上升近1/3；食用油價格更幾乎上漲了50%。在這樣的條件之下，一些炸魚薯條店為了降低成本，開始嘗試使用其他種類的魚類，包括綠青鱈（saithe）、明太魚（pollock）和無鬚鱈（hake）。

