台灣榜上有名！2026「素食友好」國家大公開 海鮮大國成素食天堂

英國純素協會發布6個最適合純素旅客造訪的國家。（美聯社）

英國純素協會（The Vegan Society）最新發布的《全球純素趨勢報告（Veganism Around the World）》中揭曉，6個2026年最適合純素旅客造訪的國家，台灣也榜上有名。

英媒《每日郵報》今（2日）報導，第1個是「紐西蘭」，儘管紐西蘭以放牧業及高品質的肉品聞名，但當地的純素飲食風潮正快速成長，越來越多的咖啡館與餐廳，都提供多樣化的素食選擇。純素協會的最新報告指出，紐西蘭在人口比例上，擁有全球最多的純素餐飲選擇，每百萬人有344.81間純素／非素食餐廳，提供純素選項。

第2個是「台灣」，台灣是全球擁有最多「純素餐廳」的國家，每百萬人共有14.8間。雖然肉類在台灣的米飯、湯品與麵食中，仍扮演著重要的角色，但因為擁有大量專門的純素餐廳，讓台灣被譽為「純素天堂」。

第3個是「葡萄牙」，雖然葡萄牙以海鮮料理聞名，同時也是全球人均魚類與海鮮消費量，第3高的國家，但純素協會發現，該國的人均素食餐廳數量位居全球第2，且葡萄牙文中的「vegano」與英文拼寫幾乎相同，因此更容易辨識純素餐廳。第4個是「新加坡」，新加坡是全球人均素食餐廳數量最多的國家，其中許多餐廳亦提供結合印度或中華料理的純素菜單。

第5個是「冰島」，冰島是全歐洲餐廳提供至少1道「素食料理」，比例最高的國家，超過43%。然而，冰島的人均肉類與動物性產品年消費量，約為394公斤，與美國相同、名列全球前茅。第6個是「印度」，印度許多餐點本來就是純素，例如扁豆湯（Dal）、鷹嘴豆馬薩拉（Chana Masala），且印度消費者「非常或極有可能」購買植物肉的比例，幾乎是美國的2倍。

