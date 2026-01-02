跨年狂歡瞬間成煉獄！瑞士酒吧爆炸大火 樂極生悲非罕見

瑞士酒吧跨年夜發生致命火災，民眾點燃蠟燭，悼念火災中的罹難者。（歐新社）

瑞士阿爾卑斯山區知名滑雪勝地克萊恩-蒙塔納（Crans-Montana）一家酒吧聚集逾百人迎接新年，跨年狂歡時起火爆炸，火勢迅速蔓延，造成至少40人罹難、115人受傷，歡樂跨年夜瞬間變調，成為瑞士近年最慘烈的公共安全悲劇之一。

根據《香港01》報導，這起事故之所以震撼各界，除了死傷人數眾多，也因為瑞士向來以嚴謹的公共安全與消防制度聞名，近幾十年來，鮮少發生如此嚴重且奪走大量人命的大型火災。消息傳出後，當地社會與國際輿論高度關注，也再次掀起派對活動安全管理的討論。

回顧瑞士近代較具規模的火災事件，最為人熟知的是2001年10月的聖哥達公路隧道火災。當年兩輛卡車在隧道內相撞，引發猛烈火勢，造成11人死亡，濃煙與有毒氣體成為致命主因，事故後，隧道一度封閉近兩個月整修，實施更嚴格的交通管制；另一起則是1993年「卡佩爾廊橋」（Kapellbrücke）發生大火，大量17世紀的繪畫珍品被焚毀，雖未造成重大傷亡，卻成為文化資產保存的一大傷痛。

相較之下，這次克萊恩-蒙塔納（Crans-Montana）酒吧火災，屬於派對型活動的人為意外，初步調查指出，現場疑似有人高舉插有仙女棒的香檳酒瓶慶祝，火花不慎引燃天花板上的易燃木質結構與隔音棉，導致火勢在密閉空間中迅速失控。

事實上，這類「樂極生悲」的慘劇，在世界各地並非個案。去年3月，北馬其頓科查尼一家夜總會煙火引燃屋頂，釀成火災，引發踩踏，造成63人死亡、200多人受傷，傷者多為年輕人；2016年12月美國奧克蘭（Oakland）一場電子音樂派對，違規改建的倉庫失火，36人喪命；2015年羅馬尼亞首都布加勒斯特Colectiv夜總會也在煙火表演時發生大火，奪走64條人命。

從瑞士到世界各地，類似悲劇一再提醒，在歡慶與狂歡背後，安全永遠不該被忽視，這場跨年夜的大火，不只為瑞士蒙上一層陰影，也為全球公共娛樂場所再次敲響警鐘。

