    國際

    川普向華爾街日報透露：服用阿斯匹林劑量高於醫生建議

    2026/01/01 23:26 國際新聞中心／綜合報導
    華爾街日報1日刊出的專訪中，美國總統川普坦承，他每天服用的阿斯匹林劑量超過專家建議。（路透）

    美國總統川普在接受華爾街日報專訪時表示，他每天服用的阿斯匹林劑量高於醫生建議。這番言論再次引發外界對其健康狀況的關注。

    川普在1日刊出的訪談中說，「他們說阿斯匹林有助於稀釋血液，而我不希望濃稠的血液流過我的心臟」，「我希望乾淨、稀薄的血液流過心臟。這樣講得通嗎？」

    現年79歲的川普是美國歷史上第二高齡的在任總統，僅次於其前任、民主黨籍的拜登。拜登去年卸任時已82歲，並因外界對其身心狀態的質疑而在2024年放棄競選連任。

    近幾個月來，川普的健康狀況屢受矚目：他雙手多次被拍到出現瘀青；去年10月據傳接受磁振造影（MRI）檢查；此外，他也曾數度在公開活動中閉上眼睛，引發猜測。

    路透報導，根據梅約診所資料，60歲以上民眾每日服用低劑量阿斯匹林（通常為81毫克）可降低心臟病發或中風風險。然而，川普的私人醫師巴巴貝拉向華爾街日報證實，總統目前每日服用325毫克阿斯匹林，以預防心血管疾病。

    針對手部瘀青一事，白宮上個月解釋是因川普頻繁與人握手所致。至於去年10月的影像檢查，川普與巴巴貝拉澄清，實際進行的是電腦斷層掃描（CT），而非原先傳聞的MRI。巴巴貝拉說明，醫療團隊原考慮進行MRI或CT其中一項，最終選擇CT「以明確排除任何心血管問題」。檢查結果未發現異常。

