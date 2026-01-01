為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    左手辦世足右手砍頭？沙烏地2025年處決356人 人權團體批形象崩壞

    2026/01/01 17:50 編譯陳成良／綜合報導
    沙烏地王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）力推「2030願景」試圖建立開放形象，但該國2025年處決人數卻創下356人的歷史新高，引發人權團體強烈抨擊。（美聯社檔案照）

    沙烏地王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）力推「2030願景」試圖建立開放形象，但該國2025年處決人數卻創下356人的歷史新高，引發人權團體強烈抨擊。（美聯社檔案照）

    沙烏地阿拉伯一方面砸下鉅資發展觀光、爭取主辦2034年世界盃足球賽，試圖向世界展現「現代化」形象；另一方面，其執行死刑的數量卻這駭人速度攀升。據《法新社》1日報導，沙烏地當局在剛過去的2025年共處決了356名囚犯，創下該國單一年度執行死刑人數的歷史新高。

    這也是沙烏地阿拉伯連續第二年刷新處決紀錄，2024年該國共處決了338人。分析指出，死刑人數激增的主因在於利雅德當局近年發起的「毒品戰爭」。官方數據顯示，2025年遭處決者中，高達243人涉及毒品案件，佔總數近7成。許多早前被捕的嫌犯在完成司法程序後，於近期集中執行死刑。

    沙烏地曾暫停毒品罪死刑約3年，但於2022年底恢復執行。作為阿拉伯世界最大經濟體，沙烏地也是非法興奮劑「芬乃他林」（Captagon）的主要市場。聯合國曾指出，敘利亞在已遭罷黜的領袖阿塞德（Bashar al-Assad）統治下，曾是該毒品的最大出口國。

    毒品掃蕩行動 外國人首當其衝

    為了阻絕毒品，沙烏地加強了公路與邊境檢查，查獲數百萬顆藥丸並逮捕數十名販運者。報導指出，目前這波掃蕩行動中，外國人首當其衝，承受了最嚴厲的打擊。

    儘管沙烏地實質領導人、王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）力推「2030願景」（Vision 2030），試圖建立開放、寬容的社會形象以擺脫對石油經濟的依賴，但頻繁的死刑執行引發國際強烈批評。

    人權團體譴責利雅德濫用死刑，與其試圖營造的現代形象形成強烈反差。對此，沙烏地當局辯稱，死刑是維持公共秩序的必要手段，且僅在耗盡所有上訴途徑後才會執行。

