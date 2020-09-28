跟進澳洲！法國15歲以下禁用社群媒體 估9月上路

法國政府計畫自2026年9月起，全面禁止15歲以下兒童與青少年使用社群媒體，手機禁令擴大到高中校園。（法新社檔案照）

隨著民眾對網路環境傷害未成年人的焦慮日益加劇，法國媒體2025年12月31日披露，政府正研擬一項重大法案，計畫今年9月起全面禁止15歲以下兒童與青少年使用社群媒體，手機禁令擴大到高中校園。

路透報導，這項行動顯示，法國政府在青少年心理健康與社會安全議題上，採取全球領先的強硬立場。

據「世界報」（Le Monde）與「法國新聞電台」（France Info）報導，總統馬克宏（Emmanuel Macron）極可能在12月31日晚間的元旦前夕全國電視演說中，正式宣布這項措施。愛麗榭宮與總理府目前雖尚未對此報導發表評論，但馬克宏長期以來一直將社群媒體視為導致青少年暴力行為增加的主因之一。

一旦法案通過，法國將追隨澳洲的腳步。澳洲針對16歲以下兒少禁用「臉書」（Facebook）、Snapchat、TikTok及YouTube等平台的全球首例禁令，已於2025年12月正式生效。

法國自2018年起已立法禁止國小及國中（11至15歲學生）校園內使用手機。報導指出，新法案將把這項禁令延伸至高中階段。法國政府認為，切斷青少年在校園期間對數位裝置的依賴，有助於提升學習效率，並減少同儕間的網路霸凌。

事實上，法國曾在2023年通過一項法案，要求社群平台在15歲以下用戶開立帳號時，必須取得父母同意，但由於身分驗證等技術挑戰，該法的執行效果始終差強人意。

馬克宏不僅計畫在國內實施禁令，更表態將在歐盟層級推動相關規範。在法國東部發生一起震驚全國的校園致命刺殺案後，馬克宏於2025年6月呼籲歐盟應對15歲以下兒少全面封鎖社群媒體存取權。

歐洲議會也在2025年11月敦促各成員國設定最低使用年齡門檻，以應對青少年因過度暴露於網路環境，而引發的心理健康危機。儘管具體的年齡限制由各國自行決定，但歐盟內部已逐漸形成加強監管的共識。

儘管馬克宏在2024年國會改選失利後，面臨數十年來最嚴重的政治危機與朝小野大的僵局，使其國內施政面臨挑戰，但在管制未成年人數位權限議題上，卻享有極高的民意支持度。

哈里斯互動公司（Harris Interactive）在2024年的民調顯示，高達73％的法國受訪者支持禁止15歲以下兒少使用社群媒體。分析認為，此舉除了保障青少年健康，也是馬克宏試圖重振民望、展現治理決心的重要手段。

