    國際

    中國人瘋狂「潤日」！在日本2年開7千間公司只為取得居留權

    2025/12/31 13:39 即時新聞／綜合報導
    中國人近2年在日本狂開資本額為500萬日圓的公司，藉此取得居留權。圖為在東京淺草寺穿和服觀光的中國旅客。（法新社）

    中國人近年來前仆後繼地「潤日（逃往日本）」，並藉由「經營管理簽證」的最低金額要求來取得居留權，亦即設立登記資本額為500萬日圓（約新台幣100萬元）的公司，最新統計數字顯示近2年來共有7000間。

    《產經新聞》報導，資料庫服務公司uSonar，原本是對大阪市內的中國公司情況展開調查，後續擴展到全日本，赫然發現從2023年12月至今年11月為止，全國共有4萬4224間登記資本額500萬日圓的公司成立，其中大約7000間的創辦人地址位於中國。

    日本當局發現了這項漏洞，於今年10月16日實施修改後的條例，若外國人想要透過「經營管理簽證」取得居留權，公司登記資本額就必須達到3000萬日圓（約新台幣600萬元）。不過，先前有許多中國人可能早就透過鑽漏洞拿到居留權。

    uSonar資料顯示，今年9月即將迎來新規定時，創辦人地址位於中國的資本額500萬日圓公司狂開700間；到了新法實施後的今年11月，旋即驟降至30間。專家認為，中國人在日本大量開設公司，顯然是為了取得居留權，但如今受到資本額提高的影響。

    按照日本出入國管理廳的統計來看，2019年共有2萬7249名在日外國人持有「經營管理簽證」，中國籍佔了1萬4442人。到了今年6月為止，持有該簽證的外國人總計達4萬4760人，中國籍一共有2萬3747人。

