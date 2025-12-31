為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    宏都拉斯大選爭議　中間派候選人提法律挑戰

    2025/12/31 05:12 中央社

    宏都拉斯總統候選人納斯拉亞已正式對11月底舉行的大選結果提出挑戰，為這場競爭激烈的選舉增添新的變數。這場大選因計票延宕、技術問題與舞弊指控而蒙上陰影。

    路透社報導，納斯拉亞（Salvador Nasralla）得票率名列第2，落後保守派候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）。宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）在平安夜公布計票結果，由獲得美國總統川普支持的國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉勝出。

    根據選委會統計，兩人票數差距不到1%。

    納斯拉亞的法律團隊本月29日正式向宏都拉斯選舉司法法庭（TJE）提出上訴，促使法庭當天深夜發出決議，要求提供更多文件再決定是否受理此案。

    納斯拉亞的代表律師羅梅洛（Karla Romero）強調，「這次選舉過程存在太多不一致之處」，還說在宏國多個省分，阿斯夫拉的得票數顯然遭到「灌水」。

    納斯拉亞的律師尚未公開上訴時提出的證據。

    阿斯夫拉所屬政黨則否認納斯拉亞的舞弊指控。

    納斯拉亞是中間派候選人，曾兩度參選總統未果，這次尋求針對全國18省中至少12個省的選票進行全面重新計票。

    宏都拉斯選舉司法法庭已要求全國選舉委員會在48小時內提交相關文件。

    宏都拉斯國會議長也否認選委會宣布的結果，稱這是場「選舉舞弊奪權」。執政左派自由重建黨（Libre）支持者昨天在首都德古西加巴（Tegucigalpa）的選委會總部外示威。

    阿斯夫拉預計明年1月27日就職。（編譯：劉文瑜）1141231

