宏都拉斯總統大選餘波盪漾 落選頭納斯拉亞提選舉不公之訴

落敗的宏都拉斯總統候選人納斯拉亞，已正式對選舉結果提出挑戰，要求重新計票。（路透檔案照）

宏都拉斯總統大選計票落幕後仍餘波盪漾，僅以極小差距落敗的中間偏右「自由黨」（PL）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla），已正式對選舉結果提出挑戰。

《路透》30日報導，這場選戰因計票延誤、技術故障及舞弊指控而蒙上陰影，成為宏國政局最新的動盪來源。根據宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）公布的最終結果，親台的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以不足1％的微幅差距擊敗納斯拉亞，於平安夜被宣布為當選人。

阿斯夫拉獲得美國總統川普支持，預計明年1月27日就職，展開2026至2030年的任期。

然而，計票過程自11月30日投票結束後延宕超過3週，引發各界對程序公正性的高度懷疑。

納斯拉亞的法律團隊29日正式向宏都拉斯選舉司法法庭（TJE）提起上訴。代表律師羅梅羅（Karla Romero）強調，本次選舉過程存在太多不一致之處，在宏國多個省分，阿斯夫拉的得票數顯然被「灌水」。

TJE已要求選委會在48小時內提交相關文件，以決定是否受理此項選舉挑戰。納斯拉亞要求針對全國18個省中的至少12個省，進行全面性的重新計票。

這場法律爭議發生在政壇高度緊張、民眾對選舉機制極度不信任的背景下。納斯拉亞曾於2017年大選中因計票爭議敗選，本次他再度拒絕承認結果，指責選委會排除部分應列入計算的合法選票。

令人關注的是，來自現任執政黨「自由重建黨」（Libre）的國會議長芮登杜（Luis Redondo），也表態拒絕接受選舉結果。29日更有大批自由重建黨支持者，聚集在首都德古西加巴（Tegucigalpa）的選委會總部外抗議。

雖然阿斯夫拉所屬國家黨全盤否認舞弊指控，但隨著法律程序啟動與民間示威升溫，宏都拉斯在政權交接前夕，恐將面臨更嚴峻的社會動盪。

