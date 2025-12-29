饒舌歌手選總理！尼泊爾變天在即 Z世代推翻貪腐舊勢力

現年35歲的加德滿都以饒舌歌手身分廣為人知，現任市長巴倫（Balendra Shah）宣布將角逐尼泊爾總理大位，挑戰傳統政治勢力。圖為巴倫出席當地慶典活動。（路透）

尼泊爾政壇即將迎來一場撼動傳統結構的「世代對決」。《路透》報導，現年35歲、曾是知名饒舌歌手的加德滿都現任市長巴倫（Balendra Shah），29日正式宣佈與該國第三大黨「國家獨立黨」（RSP）結盟。若該聯盟在明年3月5日的國會大選中獲勝，這位昔日的嘻哈歌手將出任尼泊爾總理，誓言打破傳統政黨把持政壇30年的局面。

Z世代怒吼 77死抗爭促成政壇洗牌

這場政治結盟的背景，源於今年9月爆發、由「Z世代」主導的反貪腐大規模抗爭。當時民眾不滿政府腐敗無能，走上街頭示威，遭到當局強力鎮壓，造成77人不幸喪生，最終迫使前總理奧利（K.P. Sharma Oli）辭職下台。

請繼續往下閱讀...

在這股求變的浪潮下，巴倫選擇加入由前電視名嘴拉米查恩（Rabi Lamichhane）領導的國家獨立黨。根據協議，若贏得選舉，巴倫將出任總理，而48歲的拉米查恩則繼續擔任黨魁。分析家指出，這對組合結合了「饒舌歌手」與「電視名嘴」的高人氣，精準鎖定因抗爭而新增的近100萬名年輕首投族，意圖一舉推翻長期輪流執政的尼泊爾共產黨與國大黨。

政治分析師阿迪卡里（Bipin Adhikari）直言：「這是一步聰明的棋，傳統政黨正面臨失去年輕選票的極大恐懼。」

然而，這個新興聯盟並非毫無爭議。黨魁拉米查恩目前因涉嫌挪用合作社資金案而處於保釋狀態；而身為總理候選人的巴倫，也被部分批評者質疑在9月抗爭期間鮮少現身街頭，僅透過社群媒體發聲。

對此，尼泊爾國大黨發言人馬哈特（Prakash Sharan Mahat）以此反擊，稱兩人都是「有爭議」的領袖，並認為選民最終仍會選擇經驗豐富的傳統政黨，這場「網紅政治」能否轉化為實質執政權，仍待大選檢驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法