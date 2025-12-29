為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    詭！中國軍演突全面掉出微博前50大熱搜 僅剩1則存在

    2025/12/29 13:37 即時新聞／綜合報導
    中國東部戰區突宣布「正義使命-2025」對台軍演，但消息迅速掉出微博熱搜。（圖擷自微博）

    中國東部戰區突宣布「正義使命-2025」對台軍演，但消息迅速掉出微博熱搜。（圖擷自微博）

    離奇！中國解放軍東部戰區今（29日）突然宣布「正義使命-2025」對台軍演，一度有多則話題佔據微博熱搜，沒想到中午過後前50大熱搜裡只剩1則，不免讓人心生疑竇。

    從中國微博可以看到，目前熱搜第1由「中國要求徹查中巴公園拆除事件」佔據，亦即要求巴拿馬說明為何拆毀「中巴友誼」紀念牌坊，至於和對台軍演有關的熱搜僅有1則排在第8，而且詞條只寫著「東部戰區」，若不點進去根本不知道有演習。

    除了「東部戰區」關鍵詞之外，微博前50大熱搜已看不到其他軍演消息，大多都是演藝圈、社會、生活新聞。據了解，微博向來都被懷疑能夠操控熱搜，例如某些明星花錢炒作話題，目前尚不清楚為何軍演會迅速掉出熱搜。

    目前對台軍演在微博前50大熱搜僅剩1則。（圖擷自微博）

    目前對台軍演在微博前50大熱搜僅剩1則。（圖擷自微博）

    微博前50大熱搜多是演藝圈、社會、生活新聞。（圖擷自微博）

    微博前50大熱搜多是演藝圈、社會、生活新聞。（圖擷自微博）

    微博前50大熱搜多是演藝圈、社會、生活新聞。（圖擷自微博）

    微博前50大熱搜多是演藝圈、社會、生活新聞。（圖擷自微博）

    微博前50大熱搜多是演藝圈、社會、生活新聞。（圖擷自微博）

    微博前50大熱搜多是演藝圈、社會、生活新聞。（圖擷自微博）

    微博前50大熱搜多是演藝圈、社會、生活新聞。（圖擷自微博）

    微博前50大熱搜多是演藝圈、社會、生活新聞。（圖擷自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播