詭！中國軍演突全面掉出微博前50大熱搜 僅剩1則存在

中國東部戰區突宣布「正義使命-2025」對台軍演，但消息迅速掉出微博熱搜。（圖擷自微博）

離奇！中國解放軍東部戰區今（29日）突然宣布「正義使命-2025」對台軍演，一度有多則話題佔據微博熱搜，沒想到中午過後前50大熱搜裡只剩1則，不免讓人心生疑竇。

從中國微博可以看到，目前熱搜第1由「中國要求徹查中巴公園拆除事件」佔據，亦即要求巴拿馬說明為何拆毀「中巴友誼」紀念牌坊，至於和對台軍演有關的熱搜僅有1則排在第8，而且詞條只寫著「東部戰區」，若不點進去根本不知道有演習。

除了「東部戰區」關鍵詞之外，微博前50大熱搜已看不到其他軍演消息，大多都是演藝圈、社會、生活新聞。據了解，微博向來都被懷疑能夠操控熱搜，例如某些明星花錢炒作話題，目前尚不清楚為何軍演會迅速掉出熱搜。

目前對台軍演在微博前50大熱搜僅剩1則。（圖擷自微博）

微博前50大熱搜多是演藝圈、社會、生活新聞。（圖擷自微博）

