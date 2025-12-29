為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    印尼養老院暗夜惡火！ 16長者逃生不及命喪房內 3人燒傷

    2025/12/29 13:33 編譯陳成良／綜合報導
    印尼北蘇拉威西省萬鴉老（Manado）的「Werdha Damai」養老院28日深夜遭惡火吞噬，釀成16死慘劇。圖為現場排列著裝有罹難者遺體的屍袋，準備進行後續身分鑑識。（路透）

    印尼北蘇拉威西省萬鴉老（Manado）的「Werdha Damai」養老院28日深夜遭惡火吞噬，釀成16死慘劇。圖為現場排列著裝有罹難者遺體的屍袋，準備進行後續身分鑑識。（路透）

    印尼蘇拉威西島（Sulawesi）北部的萬鴉老（Manado）市，28日深夜發生一起重大火災。一間養老院遭惡火吞噬，由於事發時許多長者正在房內休息，導致逃生不及，官方證實造成至少16人死亡、3人受傷。

    據《法新社》報導，萬鴉老市消防局長吉米（Jimmy Rotinsulu）表示，消防單位於週日晚間8時31分接獲報案。當消防人員趕抵現場時，火勢已相當猛烈。當地電視台《Metro TV》播出的畫面顯示，熊熊烈火吞沒了整棟建築，附近居民驚恐地協助部分長者撤離。

    吉米指出，火勢撲滅後，搜救人員在廢墟中發現16具遺體。他表示：「許多受害者是在房內被發現的。」推測火災發生時，大多數年邁的居民正在房內休息或睡覺，因此反應不及而罹難。

    當局最終成功疏散了12名倖存者，並將他們送往當地醫院安置，另有3人因燒燙傷正在接受治療。這起悲劇再次凸顯印尼公共安全與消防法規落實的問題。作為擁有1.7萬個島嶼的群島國家，印尼經常發生致命火災。就在本月稍早，首都雅加達一棟7層樓高的辦公大樓才發生大火，造成至少22人死亡；2023年印尼東部一座鎳加工廠也曾因爆炸引發火災，奪走12條人命。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播