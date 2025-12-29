印尼養老院暗夜惡火！ 16長者逃生不及命喪房內 3人燒傷

印尼北蘇拉威西省萬鴉老（Manado）的「Werdha Damai」養老院28日深夜遭惡火吞噬，釀成16死慘劇。圖為現場排列著裝有罹難者遺體的屍袋，準備進行後續身分鑑識。（路透）

印尼蘇拉威西島（Sulawesi）北部的萬鴉老（Manado）市，28日深夜發生一起重大火災。一間養老院遭惡火吞噬，由於事發時許多長者正在房內休息，導致逃生不及，官方證實造成至少16人死亡、3人受傷。

據《法新社》報導，萬鴉老市消防局長吉米（Jimmy Rotinsulu）表示，消防單位於週日晚間8時31分接獲報案。當消防人員趕抵現場時，火勢已相當猛烈。當地電視台《Metro TV》播出的畫面顯示，熊熊烈火吞沒了整棟建築，附近居民驚恐地協助部分長者撤離。

吉米指出，火勢撲滅後，搜救人員在廢墟中發現16具遺體。他表示：「許多受害者是在房內被發現的。」推測火災發生時，大多數年邁的居民正在房內休息或睡覺，因此反應不及而罹難。

當局最終成功疏散了12名倖存者，並將他們送往當地醫院安置，另有3人因燒燙傷正在接受治療。這起悲劇再次凸顯印尼公共安全與消防法規落實的問題。作為擁有1.7萬個島嶼的群島國家，印尼經常發生致命火災。就在本月稍早，首都雅加達一棟7層樓高的辦公大樓才發生大火，造成至少22人死亡；2023年印尼東部一座鎳加工廠也曾因爆炸引發火災，奪走12條人命。

