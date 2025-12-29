北京大挫敗？巴拿馬運河「象徵中巴友誼」牌坊被拆

位於巴拿馬美洲大橋觀景台上的中式牌坊現已遭拆除。（擷取自中新網）

巴拿馬運河爭議不斷，在美國力阻中國在這條具有高度戰略意義的跨洋水道的影響力之際，當地地方政府27日深夜下令拆除位於運河入口處一座象徵「中巴人民友誼」的中國紀念性建築。中國駐巴拿馬大使館今天（29日）表示，極度震驚、強烈憤慨和堅決反對。

綜合媒體報導，被拆除的建築是一座黃瓦紅柱的中式牌坊，坐落於美洲大橋觀景台上。下令拆除的是位於運河入口區域的阿賴漢（Arraiján）市政府，根據市府聲明，牌坊因出現結構性損壞，存在「安全風險」，因此決定拆除。

請繼續往下閱讀...

不過，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）隨後公開譴責這一決定，稱拆除行為是「毫無正當理由的野蠻行徑」，並已要求就此次拆除事件展開調查。

中國駐巴拿馬大使館發布聲明痛批，阿賴漢市政府未事前通知、也未事先與華人社團溝通，不顧現場華僑華人代表反對，悍然強行拆除位於美洲大橋觀景台的、銘記華人對巴百年貢獻和象徵中巴人民友誼的中巴公園及華人抵巴150周年紀念碑。此舉不僅粗暴踐踏巴拿馬30萬華僑華人同胞的集體感情，也嚴重傷害了中國人民對巴拿馬人民的友好情誼。

中國駐巴拿馬大使徐學淵則表示，對兩國友誼遭受衝擊表達「深切痛心」，還稱「歷史將記住這一刻」。

美國與中國是巴拿馬運河的主要使用國，這條全長約80公里的水道，承擔全球約5%的海運貿易量。運河曾於1914年至1999年間由美國管理，隨後移交巴拿馬。近幾月來，美國總統川普多次發話要重新掌控巴拿馬運河，聲稱該運河「處於北京影響之下」。

位於巴拿馬美洲大橋觀景台一處中式牌坊27日深夜遭當地政府拆除。（擷取自臉書帳號Patsy Lee）

人們走過被拆除的中國紀念性建築遺址。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法