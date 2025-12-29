為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    驚！俄國空姐在杜拜飯店慘死 前夫懷疑她為富豪伴遊痛下殺手

    2025/12/29 12:35 即時新聞／綜合報導
    俄羅斯空服員安娜塔西亞．在杜拜飯店被連砍15刀慘死，兇嫌為前夫摩根。（圖擷自A Fly Guy's Cabin Crew Lounge臉書）

    俄羅斯廉航勝利航空25歲空服員安娜塔西亞（Anastasia），在杜拜5星級飯店裡驚傳被連砍15刀致死，兇嫌為41歲前夫摩根（Albert Morgan），他懷疑安娜塔西亞為富豪伴遊因此痛下殺手。

    《紐約郵報》報導，摩根為俄羅斯公民，從事法律顧問行業，他認為安娜塔西亞在婚姻期間去當伴遊女郎，因此懷恨在心，跟蹤她來到阿拉伯聯合大公國後，穿上從杜拜飯店洗衣間偷來的浴袍假扮成住宿旅客，潛入安娜塔西亞房間行兇。

    杜拜警方透過監視器掌握兇嫌身分，將消息告知給俄羅斯當局，因此摩根搭機在聖彼得堡落地時立即被捕，他供稱自己原本是想要向摩根潑灑綠色油漆、剪她頭髮洩憤，但由於發生了爭執使得情況失控。

    摩根落網後，一度要求將他派往烏克蘭作戰藉此免刑，遭到法官拒絕．並裁定至少羈押2個月以便調查確切案情。據了解，摩根與安娜塔西亞在婚姻期間曾有糾紛，不過安娜塔西亞撤銷了對他的指控，沒想到自己最終慘遭毒手。

