美國紐澤西州兩直升機空中相撞！駕駛1死1重傷

28日兩架直升機在紐澤西州哈蒙頓墜毀，圖為墜機現場的直升機殘骸。（美聯社）

當地警方表示，兩架直升機今天在紐澤西州小鎮哈蒙頓（Hammonton）上空發生相撞事故，造成機上駕駛1死1重傷。

美聯社報導，哈蒙頓警察局長佛瑞爾（Kevin Friel）表示，救難人員於上午11時25分接獲通報後趕抵現場。現場影像顯示，一架直升機高速旋轉墜落地面。隨後，警方及消防隊撲滅其中一架直升機的燃燒火勢。

美國聯邦航空總署（FAA）指出，兩架恩斯特龍 （Enstrom）F-28A型和280C型直升機，在哈蒙頓市立機場上空發生碰撞墜落。兩機上各僅有駕駛一人；其中1人死亡，另1人生命垂危送醫急救。

事發地附近的一間咖啡館老闆西利皮諾（ Sal Silipino）表示，兩名駕駛都是餐廳常客，經常一起共進早餐。他說，自己與其他顧客看著這兩架直升機起飛，隨後看到其中一架開始失控下墜，另一架緊接著跟著掉下來。

他說：「真的太震驚了...到現在我還在發抖。」

哈蒙頓位於紐澤西州南部的大西洋郡，人口約1萬5千人，在費城（Philadelphia）東南方約56公里處。這座小鎮以農業聞名，毗鄰一片面積逾40萬5000公頃的松林荒野。

佛瑞爾表示，聯邦航空總署與國家運輸安全委員會（NTSB）將主導調查事故原因。

曾任FAA及NTSB的事故調查員狄爾（Alan Diehl）指出，調查人員首先會檢視兩名駕駛之間是否有通訊，並判斷當時兩人是否看得見彼此。

狄爾說：「幾乎所有空中相撞事故，都是因為沒做到『目視及避讓』。因此調查人員會檢視兩架直升機駕駛座外的可視範圍，確認是否有一方從對方的死角接近。」

根據天氣預報公司AccuWeather，事發時雖然雲量較多，但風勢微弱、能見度良好。

