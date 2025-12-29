冬季風暴襲芬蘭8萬戶斷電　數百人零下5度戶外候機

強烈冬季風暴「漢尼斯」（Hannes）昨天起侵襲芬蘭，造成超過8萬戶斷電，拉普蘭地區3座機場一度關閉。羅瓦涅米機場今天晚間仍持續混亂，數百名旅客在攝氏零下5度的戶外排隊，森林災損則估計達數百萬歐元。

據芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，截至今天晚間8時，全國仍有8萬55戶斷電，受影響市鎮達124個。昨天傍晚5時斷電戶數約為3萬戶，顯示情況持續惡化。停電主要集中在芬蘭西部，北部地區也受影響。

機場營運商芬那維亞公司（Finavia）昨天傍晚宣布，拉普蘭地區的基蒂萊（Kittilä）、羅瓦涅米（Rovaniemi）及伊瓦洛（Ivalo）3座機場因極端惡劣天候暫時關閉。昨天下午4時左右，一架從日內瓦抵達的客機在基蒂萊機場因強風偏離滑行道，另一架小型飛機也發生類似情況，所幸無人受傷。

雖然基蒂萊機場已恢復運作，但據芬蘭國家廣播公司今天晚間報導，羅瓦涅米機場仍陷入嚴重混亂，約20個航班從昨天延至今天，部分旅客從昨天等到現在。今天傍晚6時後，仍有數百名旅客在零下5度的戶外排隊。

羅瓦涅米機場今年旅客量持續成長，耶誕節前不到一週才突破年度百萬旅客里程碑。正值新年旅遊旺季，加上風暴導致大量航班延誤，機場容量已達極限。

森林災損方面，瓦薩（Vaasa）沿海地區受創最為嚴重。東波斯尼亞森林協會（Metsänhoitoyhdistys Österbotten）會長斯洛特（Jan Slotte）表示，從克里斯蒂娜城（Kristiinankaupunki）到科科拉（Kokkola）一帶，至少有10萬立方公尺木材倒下，損失估計達數百萬歐元。

勞馬（Rauma）周邊地區也有數萬立方公尺木材倒下，損失可能達數十萬歐元。

由於土壤濕透，樹木更容易傾倒。芬蘭僅約40%的森林所有者為其林地投保，多數受災林主須自行承擔損失。

倒樹造成道路與電線受損，部分建築屋頂遭強風掀開，惡劣路況也導致拉普蘭地區發生多起交通事故，所幸目前未傳出重大傷亡。國營鐵路公司芬蘭鐵路集團（VR Group）表示，塞伊奈約基（Seinäjoki）至瓦薩、塞伊奈約基至奧盧（Oulu），以及凱米（Kemi）至科拉里（Kolari）等路線的多班列車取消或延誤。（編輯：何宏儒）1141229

