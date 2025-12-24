為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    艾普斯坦新檔案大量涉川普　美司法部斥不實且聳動

    2025/12/24 01:21 中央社

    美國政府今天公布新一批與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關檔案，其中包含大量關於川普的內容，美國司法部隨即發聲為川普辯護，稱部分指控「不實且聳動」。

    法新社報導，司法部迅速發表聲明為這位79歲的共和黨籍總統辯護。

    司法部在社群平台X上表示：「這些文件中的一部分，包含了在2020年大選前夕提交給聯邦調查局（FBI）、針對川普總統不實且聳動的指控。」但聲明未具體說明哪些指控不實。

    司法部指出：「如果這些指控有一絲可信度，它們肯定早就被用來對付川普總統了。」

    最新一批公布的文件包含8000份檔案，其中包括數百個影片或錄音檔。這也包括2019年8月的監視器畫面，艾普斯坦正是在當月被發現死於牢房中，並被宣告為自殺。

    最新文件還包含一封紐約聯邦檢察官於2020年1月所寫的筆記，當時他們正在調查艾普斯坦的共犯麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）。筆記詳述了川普多次搭乘這位金融家的私人飛機。

    筆記中寫道，「我們昨天收到的紀錄顯示，川普搭乘艾普斯坦私人飛機的次數，比先前報導（或我們所知）的要多得多」。

    文件中部分關於川普的內容無法查證，且沒有跡象顯示涉及犯罪行為。

    其中一項內容來自一封據稱是艾普斯坦在獄中寫給前美國體操隊醫納沙（Larry Nassar）的手寫信；納沙因大肆性侵女性運動員而入獄。

    艾普斯坦在信中據稱向納沙抱怨他們兩人身陷囹圄，而「總統和我們一樣喜愛年輕貌美的女孩。當年輕美女走過時，他喜歡『伸手亂摸』」。

    川普昨天再次表示，他不贊成公布這些檔案，稱無辜的人會因此受害。他告訴記者：「當時每個人都跟這傢伙很友好。」（編譯：李佩珊）1141224

    ※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

