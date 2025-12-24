為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    又失敗了！中國「長征十二號甲」首飛 第1節火箭墜毀爆炸！

    2025/12/24 00:28
    號稱中國自研的首枚可重複使用運載火箭「長征十二號甲」（Long March 12A），本週二（23日）上午進行首次試射。（圖翻攝自微博）

    號稱中國自研的首枚可重複使用運載火箭「長征十二號甲」（Long March 12A），本週二（23日）上午進行首次試射。（圖翻攝自微博）

    號稱中國自研的首枚可重複使用運載火箭「長征十二號甲」（Long March 12A），本週二（23日）上午進行首次試射，但過程出包，其第一節火箭回收任務失敗，這是中國這個月第二次嘗試回收軌道級助推器以失敗告終。而中國方方面面都想與之競爭的美國，早在約莫10年前就完成可重複使用火箭成功回收軌道級助推器的壯舉，截至目前全世界也只有美國做到。

    綜合中媒報導，23日上午10點，長征十二號甲在甘肅酒泉東風商業航天創新試驗區進行首次試射，官方表示「二子級」（Rocket Second Stage，火箭第二節推進段）順利進入預定軌道，但「一子級」（Rocket First Stage，火箭最底層的助推器）未能成功回收。據悉，長征十二號甲的一子級在著陸階段點火後故障，導致硬著陸並在回收場邊緣墜毀，現場出現爆炸但無人員傷亡。

    不過官方聲稱，本次任務雖未實現預定的火箭一級回收目標，但是獲取了火箭真實飛行狀態下的關鍵工程數據，為後續發射、子級可靠回收奠定重要基礎，因此這次飛行試驗任務「基本成功」，「研發團隊將盡快開展本次試驗過程的全面復盤與技術歸零，全力查明故障原因，持續優化回收方案，繼續推進可重復使用驗證」。

    可重複使用火箭技術可使發射頻率提高、成本降低，有助推動大型太空工程建設，目前美國仍是唯一成功回收軌道級助推器的國家，美國太空探索科技公司SpaceX約莫在10年前率先以「獵鷹9號」（Falcon 9）完成此一壯舉；上個月亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeffrey Bezos）開的航太公司「藍色起源」（Blue Origin）研製的「新葛倫火箭」（New Glenn）也宣告成為第2款成功回收軌道級助推器的火箭。

    而中國也極盡一切所能想跟上，國有航天單位和商業航天企業都在競相推進首枚可重複使用火箭的發射與回收。

    根據官方介紹，長征十二號甲全長約70.4公尺，一、二子級直徑均為3.8公尺，整流罩直徑約4.2公尺，起飛重量約437噸，今年1月曾進行1次垂直起降測試，但測試結果並未對外公布，不知道是成功還是失敗。本月3日，中國發射另一枚可重複使用運載火箭「朱雀三號」（Zhuque 3），其第一節火箭也是在預定回收區域附近墜毀，任務失敗。

