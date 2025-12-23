澳洲恐怖情人活活打死前女友 見她報警急丟手機還假意幫遺體CPR

澳洲34歲女子遭前男友長期家暴，生前最後一通報警電話更被對方中斷而不幸身亡。（本報合成，擷取自X）

澳洲雪梨一名34歲女子多霍塔魯（Tatiana Dokhotaru）遭前男友札亞特（Danny Zayat）虐待多年，最終在自己公寓內遇害。她在生前曾打給911呼救，結果手機卻被丟下22樓陽台。警方接獲報案約20小時後，才發現她陳屍沙發上。

綜合外媒報導，2023年5月26日，多霍塔魯打電話向911接線員求救，驚恐表示「我的前男友在這裡，他想殺我……他在打我，還偷了我的錢」，但尚未說出住址，電話就被札亞特中斷，手機隨後被丟下22樓陽台。

當時札亞特在多霍塔魯試圖求救時情緒失控，持鈍器三度重擊她的頭部，造成腦出血身亡。札亞特已被判處謀殺罪，最高刑期24年、最低18年不得假釋，最快也要到2043年才有資格申請假釋。

霍塔魯生前曾向911接線員打出最後一通求救電話，表示「我的前男友在這，他想殺我…他在揍我，並偷了我的錢」，但還沒說出自己住在哪間房子，電話就被札亞特中斷，他強行將多霍塔魯的手機從22樓公寓陽台丟下。

監視器畫面顯示，多霍塔魯遇害後短短3分鐘，札亞特便帶著偷來的現金離開現場。檢方指出，他拿走了多霍塔魯以鞋盒存放的數萬美元現金，這些錢來自她經營的網路販售仿冒名牌商品，以及出租公寓內日光浴床等收入。

然而，警方卻在接獲報案約3小時才抵達公寓，但因無法掌握報案人所在樓層與具體位置，隨即離開。直到隔天晚間7點再度前往，仍聯絡不上多霍塔魯，最終在案發約20小時後進入公寓，發現她已陳屍沙發上多時。法官也嚴厲批評警方在接獲報案後，未進入大樓，也未深入釐清報案人位置與狀況，進而錯失關鍵時機。

札亞特還曾返回現場，假裝剛發現女友死亡，試圖對遺體進行心肺復甦術（CPR），甚至誤導警方聲稱多霍塔魯是受到毒品或酒精影響，滑倒摔傷頭部。札亞特更當場情緒崩潰痛哭，讓檢方不禁痛批是鱷魚的眼淚。

調查過程中揭露，札亞特在案發前多年持續對多霍塔魯施暴，包括毆打、拖拽頭髮、掐脖，甚至將她打到眼眶瘀青。他還會祕密監控她的手機、限制社群媒體使用，並威脅若與其他男性接觸就要殺她。

兩人經歷多次分手又復合，札亞特強烈的佔有慾與妒意，成為長期暴力的導火線。2022年底，多霍塔魯終於決定搬離同居住所，獨自住進公寓，但札亞特仍頻繁出入，案發前幾晚甚至留宿其中。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

