    首頁 > 國際

    對日本施壓僅是開端！ 小笠原欣幸曝中國恐「放大招」逼讓步

    2025/12/23 11:50 即時新聞／綜合報導
    日首相高市早苗。（路透）

    日本首相高市早苗發布「台灣有事論」後，中日關係持續緊張。日本知名政治學者小笠原欣幸近日接受《西日本新聞》採訪，被問及日本該如何應對「台灣有事」時，小笠原欣幸表示，中國現在對日本採取的施壓措施僅是開端，加大力度是不可避免的。他還說，如果緊張局勢到了極端的地步，中國甚至可能限制約10萬名居住在中國的日本人出境，藉此將其作為談判籌碼，迫使日本讓步。

    小笠原欣幸昨日在臉書分享他受訪時的內容。針對台灣對於高市早苗發言的反應，他表示，為了遏制中國的武力犯台，民進黨自蔡英文政府時期起便積極加強與美日的關係。高市在台灣被視為前首相安倍晉三的繼承者，民進黨政府對她的發言表示歡迎，並認為這在意料之中，同時也關注日中關係的走向。在野的國民黨被視為親中政黨，但這次並未完全站在中國一邊。國民黨一方面認為日本在維護東亞穩定方面發揮一定作用，另一方面則表示不希望局勢進一步緊張，選擇與此問題保持距離。

    對於媒體提問，台灣方面的反應是否比較冷靜？小笠原欣幸表示，這並不意味著台灣社會對此事漠不關心。由於台灣多次受到中國的壓力，台灣民眾或許理解過度介入並不符合日本的利益。他們很可能以諷刺中國的方式表達對日本的支持，例如主動前往日本旅遊。

    至於日本該如何應對「台灣有事」？小笠原欣幸表示，中國的基本戰略是展示武力，追求所謂「不戰而勝」或「低成本取勝」。對中國而言，孤立台灣即被視為成功。因此，一旦台海出現狀況，中國很可能會對日本發動認知戰，試圖阻止日本允許美軍使用在日本軍事基地。這次對日本採取的措施僅是開端，他認為中國加大施壓力度是不可避免的。如果緊張局勢到了極端的地步，中國甚至可能限制約10萬名居住在中國的日本人出境，藉此將其作為談判籌碼，迫使日本讓步。

    小笠原欣幸最後指出，目前日本國內的討論主要集中於日中外交關係上，但包括在中國設有分支機構的企業在內的日本社會，亟需採取風險應對措施。

