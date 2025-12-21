12槍手闖入瘋狂掃射！南非酒館屠殺案細節曝 鎖定2輛豐田車

南非警方鑑識人員21日在貝克斯達爾（Bekkersdal）的酒館槍擊案現場進行蒐證。這起由約12名槍手發動的攻擊造成9人死亡、10人受傷，警方目前正鎖定兩輛涉案的豐田車輛全力追緝。（法新社）

南非約翰尼斯堡郊區貝克斯達爾（Bekkersdal）發生的酒館大屠殺案，案情有重大進展。豪登省（Gauteng）警方21日透露，這並非零星衝突，而是一場有組織的武裝攻擊，涉案槍手估計多達12人。這群惡煞分乘兩輛車抵達現場後瘋狂掃射，造成9人死亡、10人受傷。死者中包括一名剛好在門外等候的網約車司機，無辜捲入這場血腥殺戮。

據《美聯社》報導，警方經初步調查後，將死亡人數從原先傳出的10人修正為9人，另有10人仍在醫院接受治療。事件發生在21日凌晨1點左右，警方指出，約有12名身分不明的嫌犯，分別駕駛一輛白色小巴與一輛銀色轎車抵達現場。這群人先對酒館內的顧客開火，隨後在逃離現場時，又繼續對著街道「隨機掃射」。

12惡煞兩路夾擊 網約車司機枉死

另據《南非廣播公司》（SABC）報導，豪登省代理警察局長凱卡納（Fred Kekana）證實，警方目前正全力追緝涉案的兩輛車，分別是一輛銀色的豐田Etios轎車以及一輛白色的豐田Quantum小巴。

凱卡納在接受電視台訪問時也透露，其中一名死者是隸屬網路叫車平台的司機，當時他正巧在酒館外，不幸遭到波及身亡。

警方表示，目前尚未釐清這群「12人殺手隊」的犯案動機，但豪登省重案組與暴力犯罪調查科已展開大規模搜捕，呼籲民眾提供線索。

這起案件是南非在短短3週內發生的第二起大規模酒館槍擊案。《美聯社》指出，南非是全球謀殺率最高的國家之一。2024年迄今，該國已有近2萬6000人死於他殺，平均每天有超過70人遇害。儘管南非擁有相對嚴格的槍枝管制法律，但非法槍枝氾濫仍是導致大規模暴力事件頻發的主因。

