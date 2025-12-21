東協特別會議前夕 中國特使急赴柬埔寨調停邊境衝突

柬埔寨與泰國邊境衝突近期劇烈升溫，已造成約60人死亡、逾50萬人流離失所。（美聯社）

柬埔寨與泰國邊境近日再度爆發激烈衝突，造成多人死傷與大規模流離失所。中國與美國近日相繼介入斡旋，試圖在下週一東南亞國家協會（ASEAN）召開特別會議前，促使兩國重返停火協議。

據《路透社》報導，柬埔寨外交部20日表示，中國亞洲事務特使鄧錫軍本週訪問金邊，與柬方官員會晤，推動柬埔寨與泰國緩和邊境衝突。柬方指出，中國在會談中呼籲雙方透過對話解決爭端，避免情勢進一步升高。

鄧錫軍此行正值美中同時加大外交斡旋力道之際。報導指出，在東南亞國協預計於下週一召開特別會議前，美中皆嘗試促成雙方重返停火狀態，以防衝突外溢影響區域穩定。

柬埔寨外交部聲明指出，鄧錫軍重申，中國將持續在柬泰之間扮演建設性角色，協助雙方促進溝通，並以和平方式解決爭議。中方並強調，支持透過政治與外交管道處理邊境問題。

此次衝突自雙方先前停火破裂後再度升高。近期交火已造成約60人死亡，超過50萬人被迫撤離家園，成為近年來最嚴重的一波邊境衝突。雙方互指對方破壞停火承諾，邊境地區局勢持續緊繃。

美國方面也密切關注事態發展。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）19日向媒體表示，美方對柬埔寨與泰國在下週初恢復遵守停火協議「審慎樂觀」，並持續與相關國家保持接觸。

