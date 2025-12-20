為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    小米SU7剛交車就撞死業務員 中國網友嘆：真的出好多事故

    2025/12/20 11:41 即時新聞／綜合報導
    中國小米SU7車主，剛交車就撞死銷售業務員。圖為事發後民眾搶救傷患，肇事駕駛則一臉茫然。（圖擷自bilibili）

    中國浙江省杭州市的小米汽車「下沙交付中心」，15日有1名SU7車主剛交車就撞死銷售業務員，消息傳出後引發中國網友議論紛紛，不少人感嘆小米汽車真的造成了好多事故。

    從中國網路上流傳的監視器影片可以看到，15日下午1時59分許，有1輛嶄新的小米SU7 Max準備從下沙交付中心倒車出來，孰料卻撞到一旁的業務員，駕駛在車上待了一陣子後才下來，但第一時間並未查看傷者而是檢視自己的車有無損傷。

    雖然現場有民眾為業務員進行急救，但送醫後仍然宣告不治，中國網友看到監視器影片後，直指這輛小米SU7後視鏡是摺疊起來的，而且駕駛很有可能沒有看360度全景倒車影像，怒斥車主根本是胡亂開車殺人。

    此外，小米集團董事長雷軍在數天前曾宣傳小米的安全性，指稱把油門當煞車踩的事故經常發生，小米為此增加了保護功能，一旦偵測到車輛四周有障礙物，無論怎麼踩油門都不會加速。不過，在下沙交付中心事故後，中國網友紛紛質疑雷軍的說法，因為很顯然該系統沒有起到任何作用。

